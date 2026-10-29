Entrega Becas “TC Energy” a estudiantes tamaulipecos dentro del Congreso Internacional de Energía Tamaulipas 2026

Tampico, Tamaulipas.- Octubre 29 de 2026.- Como parte del impulso que se da a las y los estudiantes tamaulipecos y dentro de las actividades del Congreso Internacional de Energía Tamaulipas 2026 (CIET2026), se llevó a cabo la Ceremonia de Entrega de Becas “TC Energy”, una iniciativa que contribuye a fortalecer la educación y brindar mayores oportunidades de desarrollo a las y los jóvenes.

El Secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez, destacó esta gran acción por parte de la empresa TC Energy, donde otorga este estímulo económico a jóvenes estudiantes de diferentes planteles educativos de la zona sur del estado.

Durante la ceremonia se entregaron 30 becas con un valor de 20 mil pesos cada una, para un monto total de 600 mil pesos, destinados a apoyar a estudiantes en la culminación de sus estudios y contribuir a que continúen con su formación académica, así como el desarrollo de sus capacidades.

Este tipo de iniciativas refrenda la importancia de la colaboración entre el sector energético y la sociedad para impulsar el desarrollo del talento local, generar oportunidades para las nuevas generaciones y fortalecer el vínculo entre educación, industria y desarrollo sostenible.

Durante el evento participaron el secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez; el presidente municipal de Altamira, Armando Martínez Manríquez; el vicepresidente de relaciones exteriores de TC Energy y Presidente Nacional de la Cámara de Comercio de Canadá en México, Rafael García Córdova, y el Secretario del Ayuntamiento de Ciudad Madero, Héctor Jesús Marín.