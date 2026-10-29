Capacitan UTTN y la empresa Fastenal a estudiantes para sus estadías profesionales

Reynosa, Tamaulipas.- Octubre 29 de 2026.- Con el objetivo de fortalecer las competencias de sus estudiantes y brindarles herramientas que faciliten su incorporación al sector productivo, la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte (UTTN) llevó a cabo la conferencia-taller “Creando un CV de impacto y entrevistas por competencias”.

El rector de la universidad, Tadeo Luebbert Iberri, informó que la actividad estuvo a cargo de la compañía Fastenal y se dirigió a estudiantes de cuarto cuatrimestre de las carreras de Administración, Operaciones Logísticas y Comercio Exterior (OLCE), Mantenimiento, Procesos y Aeronáutica, quienes recibieron recomendaciones prácticas para elaborar un currículum vitae actualizado, profesional y acorde con las necesidades del mercado laboral.

Expresó que los representantes de la empresa de clase mundial compartieron con las y los jóvenes la perspectiva del sector de manufactura sobre los elementos que actualmente son considerados durante los procesos de selección.

Además, se abordaron aspectos relacionados con la estructura y presentación del CV, la información que debe incluirse, la identificación de conocimientos, habilidades y competencias, así como los errores más frecuentes que pueden afectar la presentación de un perfil profesional.

Luebbert Iberri puntualizó que las y los estudiantes recibieron orientación sobre la importancia de adaptar su currículum vitae de acuerdo con la vacante y el perfil solicitado por cada empresa, además de recomendaciones para enfrentar entrevistas por competencias y destacar sus fortalezas ante los reclutadores.

Destacó que esta actividad cobra especial relevancia debido a que las alumnas y los alumnos de cuarto cuatrimestre realizarán sus estadías durante el periodo mayo-agosto de 2027, por lo que la preparación anticipada de su perfil profesional les permitirá contar con mayores herramientas para participar oportunamente en los procesos de selección de las empresas.

Señaló que, con este tipo de acciones, la UTTN fortalece la vinculación con el sector productivo y contribuye a la formación integral de sus estudiantes, en concordancia con las políticas educativas impulsadas por el gobernador Américo Villarreal Anaya, a través de la Secretaría de Educación, a cargo de Miguel Ángel Valdez García, promoviendo una educación alineada con las necesidades actuales del mercado laboral.