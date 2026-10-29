Beneficia ITEA a más de mil 500 tamaulipecos con jornada educativa

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 29 de 2026.- Con el objetivo de aumentar los índices de alfabetización y la conclusión de la educación básica entre las personas mayores de 15 años, el Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos (ITEA) realizó la Jornada de Reincorporación, Acreditación y Conclusión de Nivel 2026, señaló su Directora General, Gloria Guadalupe González González.

Expresó que la jornada se efectuó durante una semana y llegó a los 43 municipios a través de las 19 coordinaciones de zona, por lo cual se habilitaron 106 sedes de registro distribuidas en diversas localidades del estado, con el fin de facilitar el acceso de las y los tamaulipecos a este derecho fundamental.

Destacó la importancia de llevarla a cabo para acercar oportunidades a personas de 15 años en adelante que no culminaron su formación en la educación básica, así como a aquellas interesadas en iniciar sus estudios de alfabetización, primaria y secundaria.

“Esta jornada ayudó para que nuestras personas educandas retomen su proceso de alfabetización, primaria y secundaria. Dimos recorridos y visitas para que familiares, amistades reciban atención gratuita de este servicio a los espacios habilitados con los que contamos para su reincorporación”, añadió.

Señaló que, como resultado de esta actividad de alcance estatal, se logró la reincorporación de un total de 593 personas; se incorporaron 606 y 524 alcanzaron a concluir alguno de los niveles educativos, lo que significa que se impactó de manera positiva a más de mil 500 tamaulipecos.

Subrayó que estos buenos resultados no serían posibles sin el apoyo que el instituto ha recibido de parte del gobernador Américo Villarreal Anaya y del secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, quienes impulsan una visión educativa inclusiva y humanista que se convierta en un pilar del bienestar y la justicia social.