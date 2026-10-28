Proyecta docente riqueza cultural tamaulipeca en Estados Unidos

Indiana, Estados Unidos.- Octubre 28 de 2026.- El docente Tomás Ángel Niaves Rincón compartió la riqueza cultural que tiene nuestro estado durante su participación en una actividad cultural realizada en el Museo Eiteljorg, en Indiana, Estados Unidos, como parte de las acciones del Programa Binacional de Educación Migrante (PROBEM).

El profesor tamaulipeco participa en el Intercambio de Maestros 2026 asistiendo a la Academia Monarca (Monarca Community Schools Academy), en la ciudad de Indiana, institución pública que se caracteriza por promover la experiencia latina y migrante en un ambiente educativo enfocado en eliminar las barreras para sus estudiantes.

El maestro, junto con un grupo de alumnos, presentó el tradicional baile de Xantolo, así como las piezas folclóricas “Cuando vayas a Tamaulipas” y “El Caimán”, expresiones representativas del gran folclor cultural y las tradiciones que existen en el estado.

Rocío Ávila Sánchez, titular de la Dirección de Programas Transversales y Equidad de Género de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), mencionó que, a través de estas manifestaciones artísticas, se busca fortalecer el conocimiento de la historia, la lengua, la cultura, los valores y las tradiciones mexicanas entre las y los estudiantes de origen mexicano que radican en Estados Unidos, contribuyendo a reafirmar su identidad y el orgullo por sus raíces.

Refirió que el Intercambio de Maestros forma parte del PROBEM, cuyo propósito es fortalecer la atención educativa de las niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad, así como promover el intercambio de experiencias y la colaboración educativa entre México y Estados Unidos.

Subrayó que estas experiencias son posibles gracias al impulso que el gobernador Américo Villarreal Anaya brinda a la educación en Tamaulipas mediante la Secretaría de Educación, a cargo de Miguel Ángel Valdez García, con acciones que fortalecen la educación humanista y proyectan el compromiso, la vocación y la dedicación de las maestras y los maestros tamaulipecos más allá de las fronteras.