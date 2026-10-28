Presenta Miguel Ángel Valdez avances educativos de Tamaulipas en Jalisco Academy 2026

El Secretario de Educación compartió los buenos resultados que ha tenido el estado con la Política de Aprendizajes Fundamentales

Guadalajara, Jalisco.- Octubre 28 de 2026.- Con la idea de hacer comunidad e intercambiar experiencias en el ámbito educativo con autoridades y especialistas nacionales e internacionales, el secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, participó en el encuentro Jalisco Academy 2026, que se celebra en el Centro Cultural Universitario en Guadalajara.

El secretario compartió la labor que ha realizado la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) en temas muy puntuales, principalmente en lo relacionado con los aprendizajes fundamentales, cuyo trabajo ya ha dado los frutos que se reflejan en los buenos resultados de la prueba Tamaulipas Aprende.

“Platicamos la experiencia de Tamaulipas, especialmente de la Estrategia de los Aprendizajes Fundamentales, lo que hemos hecho en el Gobierno de Américo Villarreal en pos de la educación, pero sobre todo en la lectoescritura en los primeros tres años de primaria”, enfatizó.

Agradeció de manera especial la invitación que le hizo Juan Carlos Flores Miramontes, secretario de Educación de Jalisco, para participar en este encuentro de talla internacional y compartir las experiencias educativas exitosas que se implementan en Tamaulipas.

Resaltó que para el Gobierno del Estado, a cargo del gobernador Américo Villarreal Anaya, la educación es una prioridad, por lo que desde la Secretaría de Educación se impulsa una política enfocada en la enseñanza de aprendizajes de calidad, basada en una visión humanista, inclusiva y transformadora, acorde con la Nueva Escuela Mexicana (NEM) y las vocaciones profesionales y económicas del país.

Jalisco Academy es un espacio vivo que propicia el encuentro, la formación y la innovación, que reúne a la comunidad educativa de ese estado con especialistas nacionales e internacionales, un espacio en donde las comunidades de aprendizaje para la vida comparten experiencias, conectan saberes y fortalecen su capacidad para transformar la realidad.

En la edición 2026 de Jalisco Academy participan más de 3 mil especialistas del sector educativo provenientes de 27 países, que colaboran con el propósito de generar conocimiento, fortalecer comunidades solidarias y formar a personas íntegras y responsables que tomen decisiones con sabiduría y contribuyan al bien común. A lo largo de siete ediciones han participado más de 390 mil personas de México y de 34 países, se ha contado con más de mil 400 ponentes y sus conferencias se han reproducido 7.6 millones de veces en todo el mundo.