Impulsa ASETUR innovación de productos turísticos

-Con el Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos en Tamaulipas, México eleva la competitividad y el atractivo de sus destinos nacionales

San Carlos, Sonora.- Octubre 28 de 2026.- En el marco de la 72ª Asamblea Ordinaria de ASETUR, dedicada al Desarrollo e Innovación de Producto Turístico, las secretarias y secretarios de Turismo de México reafirmaron su compromiso de fortalecer la colaboración interinstitucional y el desarrollo regional del sector, impulsando acciones y estrategias concretas, entre ellas el próximo Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos que se realizará en Tamaulipas, que eleva la competitividad de los destinos nacionales.

En este encuentro, el secretario de Turismo de Tamaulipas, Benjamín Hernández Rodríguez señaló que se contó con la presencia de la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, y del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, quienes respaldaron con su asistencia la visión de un turismo más innovador, sostenible e inclusivo.

Durante las sesiones de trabajo, la Unión de Secretarias y Secretarios de Turismo de México (ASETUR) destacó la necesidad de estrechar la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y de generar oportunidades de desarrollo económico sostenible para las comunidades locales, priorizando proyectos que equilibren el crecimiento económico con la conservación del patrimonio natural y cultural.

Hernández Rodríguez presentó los detalles de la próximo evento que se celebrará en Tamaulipas en el marco del Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos, un proyecto que promete reforzar la identidad, el atractivo y la proyección de estos destinos emblemáticos a nivel nacional e internacional.

Durante esta asamblea de ASETUR, se realizó el hundimiento del buque P-122 en las aguas de San Carlos, un nuevo arrecife artificial que ampliará la oferta de experiencias subacuáticas y de ecoturismo en la zona.

Por último, se indicó que la ASETUR demuestra que la innovación turística no solo se diseña en las mesas de trabajo: también se construye bajo el mar y se celebra en la identidad de cada región.