Por: Raúl Terrazas Barraza

Buen Fin, a la vuelta de la esquina

El Buen Fin se llevará a cabo este 2026 del 13 al 17 de noviembre y fue presentado en las 32 entidades del país con grandes expectativas para los consumidores, quienes podrán aprovechar productos de calidad a precios con reducciones que, en su mayoría, van del 10 al 40 por ciento.

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO), que impulsó esta estrategia hace ya 16 años, estima una derrama económica superior en siete por ciento a la cifra de ventas alcanzada el año pasado, porcentaje que implicaría operaciones comerciales por arriba de los 235 mil millones de pesos.

Si el Buen Fin comienza el 13 de noviembre, la verdad es que ya está a la vuelta de la esquina y, por tanto, es el momento en que las familias mexicanas comienzan a visualizar si le entran o no a aprovechar las ofertas que colocarán en el mercado más de 200 mil negocios, mismos que tendrán como novedad las aplicaciones y la digitalización para facilitar el comercio.

El Presidente de la CANACO Victoria, Federico González Sánchez, ya tiene los listados de comercios de la zona centro que participarán en la estrategia de promoción que nació a raíz de la que existe en Estados Unidos desde hace muchos años y que se conoce como Viernes Negro, celebrado el último viernes de noviembre, fecha en la cual las tiendas realizan ventas con descuentos que pueden rebasar el 75 por ciento, situación que obliga a los consumidores a hacer fila desde una noche antes en las puertas de los establecimientos.

También las autoridades de la CANACO piden a los gobiernos estatal y municipal que mejoren la seguridad durante esta época del último trimestre del año, pero en especial durante el Buen Fin, para actuar de manera oportuna en la protección de los comercios y sus clientes.

Los otros

Algo que era muy difícil pensar que sucediera pudo concretarse a partir del cambio radical que sufrió el Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas. Una de sus salas, la Tercera Civil y Familiar, resolvió el 100 por ciento de los asuntos que llegaron para su atención; es decir, los resolvió todos.

De acuerdo con la versión del magistrado Adrián Sánchez Salazar, quien, dicho sea de paso, fue uno de los que obtuvo la más alta votación en la elección de juzgadores del Poder Judicial llevada a cabo en junio de 2025, el profesional del derecho hizo su trabajo, porque su productividad alcanzó incluso para reducir el rezago que existía en la sala a su cargo.

Queda claro que es un asunto de alta responsabilidad y de ganas de hacer bien las cosas, desde luego con el aprovechamiento de las tecnologías y las herramientas digitales, que no solo funcionan con buena voluntad, sino con la determinación de cumplir al cien por ciento.

De los casos resueltos en la Sala Civil y Familiar, la mayor parte corresponde a asuntos de familia, entre los que destacan pensiones alimenticias, custodia de menores y divorcios.

En la Facultad de Enfermería Victoria la celebración fue en grande por los 70 años de su fundación, apenas cinco años menos que las primeras escuelas que tuvo la Universidad Autónoma de Tamaulipas en el sur de la entidad, las cuales acaban de cumplir 75 años.

Directivos, bajo el liderazgo de la doctora María Guadalupe Vázquez Salazar, docentes y alumnos se unieron para recibir a las y los invitados especiales que acudieron a las modernas instalaciones de Enfermería, allá en el oriente de la ciudad, para dar inicio al ciclo de conferencias del Congreso Internacional de Enfermería.

Entre ellos estuvieron el abogado general de la Universidad, Ismael Quintanilla Acosta, quien llevó la representación del rector, médico Dámaso Anaya Alvarado; la licenciada Isolda Rendón de Anaya, esposa del rector y titular de Familia UAT; así como el doctor Carlos González Castro, representante del secretario de Salud, doctor Ricardo Guerrero Morales.

En su oportunidad, el abogado general hizo un reconocimiento a quienes, durante la existencia de la Facultad de Enfermería, la han engrandecido y a quienes renuevan de manera constante su compromiso para que egresen nuevas generaciones con excelencia, humanismo y una alta responsabilidad profesional.

Enfermería Victoria es una de las instituciones de la UAT con mayor demanda de estudiantes de nuevo ingreso, con altos índices de egreso y titulación. A ello se suma el hecho de que las y los estudiantes comienzan sus prácticas en unidades médicas del sector público y privado casi desde el inicio de su carrera. De ahí que, aunque el mercado laboral llegue a saturarse, por su buen nivel académico pronto logren incorporarse al trabajo profesional.

La directora, María Guadalupe Vázquez Salazar, señaló que la realización de las actividades por el aniversario de la institución fortalece la pertinencia, la identidad universitaria y las relaciones entre profesionales de la enfermería que actúan en todas las ramas de esta humanista carrera. De ahí que el proceso de enseñanza haya mejorado con la certificación de la licenciatura, la incorporación de más investigación y mucha práctica para que cada egresado sea un garante de la buena atención a la salud.

A mediados del próximo mes se llevará a cabo, en la playa La Pesca, municipio de Soto la Marina, el 73 Torneo Internacional de Pesca de Corvina y Especies Varias, desde luego con premios muy atractivos, entre los que destacan una camioneta, un automóvil y montos económicos importantes para los primeros tres lugares de cada categoría.

El anuncio del torneo fue realizado por la alcaldesa Glynnis Jiménez Vázquez; el presidente del Club de Caza y Pesca de Tamatán, Luis García Reyes, y representantes del sector turismo, dado que se espera una afluencia superior a las 10 mil personas, mientras que la estimación de participantes podría rebasar los tres mil, como sucedió el año pasado, cuando se registraron tres mil 811.

Para ello, los organizadores hicieron ver que la ampliación de la zona de pesca será hasta de 30 kilómetros sobre la orilla del mar, ya que una de las reglas del torneo es que las cañas se lanzan desde la arena y no debe ingresarse al agua. Por ello, ante una gran participación, los jueces tendrán mucha movilidad para estar pendientes de la evolución de la competencia, misma que incluye, como desde hace tres años, la captura de mantarraya.

Por parte del Ayuntamiento y del Gobierno del Estado está comprometida la seguridad y el respaldo con todo tipo de apoyo a los participantes para que puedan cumplir su objetivo de recreación y obtención de premios.

El que también estuvo de manteles largos con motivo de su cumpleaños fue el licenciado Óscar Reyes Hernández, así que, de encontrárselo por ahí, no dude en felicitarlo.