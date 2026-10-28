Fortalece UPRR la preparación académica de sus nuevos docentes

Miguel Alemán, Tamaulipas.- Octubre 28 de 2026.- Con el propósito de brindarles herramientas que favorezcan su integración a la comunidad universitaria y el desarrollo de su labor académica, la Universidad Politécnica de la Región Ribereña (UPRR) reunió a sus profesores de asignatura que recientemente se incorporaron a la institución.

Héctor Diez Rodríguez, rector de la universidad, dijo que durante la sesión se abordaron aspectos fundamentales del modelo educativo del plantel, dando a conocer sus principios, lineamientos y enfoque académico, así como la filosofía institucional y su aplicación en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Destacó la importancia de que el personal docente conozca y comprenda los objetivos que orientan la formación integral de los estudiantes y aseguró que la incorporación de nuevos docentes representa una oportunidad para fortalecer el trabajo académico de la institución.

“Cada docente que se integra a la Universidad asume la responsabilidad de contribuir a la formación profesional y humana de nuestros estudiantes, por ello es fundamental que conozca nuestro modelo educativo y haga propios los principios que distinguen a la institución”, complementó.

Indicó que la reunión permitió generar un espacio de orientación y acercamiento para la y los nuevos profesores, favoreciendo el conocimiento de los procesos académicos y administrativos que forman parte de la dinámica universitaria y promoviendo una participación activa dentro de la comunidad educativa.

Refrendó el compromiso de la UPRR con el fortalecimiento de la calidad educativa y la preparación de su personal docente, en congruencia con las políticas educativas promovidas por el gobernador Américo Villarreal Anaya y el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, con un impulso permanente a la educación superior.