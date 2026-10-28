Equipo juvenil de la UAT conquista la Copa Tamaulipas de Voleibol

Los estudiantes deportistas de la Unidad Académica Multidisciplinaria Valle Hermoso obtienen el primer lugar en la categoría Varonil B de esta primera edición del torneo

Cd. Valle Hermoso, Tam.- 28 de octubre de 2026.- El equipo Halcones de la Unidad Académica Multidisciplinaria Valle Hermoso (UAMVH) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) se coronó campeón de la primera edición de la Copa Tamaulipas de Voleibol 2026, celebrada del 22 al 25 de octubre en Ciudad Victoria.

El conjunto universitario obtuvo el primer lugar en la categoría Juvenil Menor Varonil B (registrada oficialmente como Varonil B en dicho sector), un torneo que reunió a 152 equipos de distintos municipios del estado y a un invitado de San Luis Potosí, congregando a más de 1,400 atletas en nueve sedes de la capital tamaulipeca.

Este logro refleja el impulso del rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, por promover una formación integral que trasciende las aulas, consolidando el deporte como una herramienta fundamental para el desarrollo físico, personal y social de los estudiantes, así como la práctica de valores como la disciplina, el liderazgo, la perseverancia y el trabajo en equipo.

El campeonato es fruto del esfuerzo colectivo y la constancia de los jóvenes deportistas, quienes reafirman el orgullo universitario y demuestran el alto nivel competitivo de la UAT en el escenario deportivo estatal