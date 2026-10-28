Dialogando

Por Roberto Olvera Pérez

Un milagrito piden en el altiplano

Este miércoles 28 de octubre es el día de San Judas Tadeo, fervor religioso pero en política, este Apóstol no se da abasto. Pues allí tiene que entre veladoras de San Judas, cohetes y rosarios, más de uno de los suspirantes a los Comités Municipales de Defensa de la Transformación por Morena, sobre todo allá en el altiplano tamaulipeco y que creen que van a llegar, le prendió una vela adicional y de la más grandes, al Santo de las Causas difíciles e imposibles.

Y vaya que si necesitan una intervención divina tanto en Tula como en Bustamante, Palmillas, Miquihuana y Jaumave. Y no está usted para saberlo y mucho menos nosotros para contarle, pero de que se anotaron aspirantes en estos municipios se inscribieron y de más, sobre todo en Tula y Bustamante, donde la verdad no tienen nada que hacer frente a los que merecen la reelección en estos municipios y en los demás también, excepto Miquihuana, que la que está al frente ya va de salida y con buen biyuyo para no pasar hambre.

Sin embargo, la misma gente de esta región semiárida de esos que se apuntaron para ver que pescan, no los baja que son para la botana, pura risa, pues no traen nada en el morral, puro bla, bla, y no convencen a nadie. Para qué gastar suela si saben perfectamente que no tienen posibilidades de llegar y mucho menos son bien vistos en el tercer piso de palacio de gobierno, donde se deciden las grandes decisiones.

Así que no pueden andar improvisando con uno y con otro, cuando en verdad en lugar de ayudar nada más andan estorbando por estos lugares, por lo que le recomendamos que mejor bájense del ring porque para vergüenzas no gana uno. Allá ustedes.

Por cierto, a Rigo Puente y Eleazar Fortuna Maldonado les dicen allá por Tula, los Judas Iscariote. Usted amable lector sabrá por qué.

NOTAS CORTAS

1.- En Díaz Ordaz se avanza y se mejora en tener una mejor red de drenaje sanitario. Es así como personal de COMAPA continúa realizando trabajos de limpieza, sondeo y desazolve con apoyo del camión vactor en distintos sectores de la periferia municipal. Se atendió con prontitud la Colonia El Maestro, Calle Morelos, Calles Quinta y Cuarta, entre otras más, por lo que estas acciones contribuyen al buen funcionamiento del drenaje sanitario y al bienestar de las familias de este municipio.

De tal manera que, se agradece al gobernador de Tamaulipas, Dr. Américo Villarreal Anaya y al secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, Ing. Raúl Quiroga Álvarez, por su incondicional apoyo y compromiso para fortalecer los servicios de agua y drenaje en nuestro municipio, dijo la alcaldesa Nataly García Díaz.

2.- Tomó posesión dentro de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) como encargada del Despacho de la Secretaría de Investigación y Posgrado Bárbara Azucena Macías Hernández. Nombramiento que le fue entregado directamente por el rector, el Médico Veterinario Zootecnista de Profesión, Dámaso Anaya Alvarado, dentro del marco de las acciones orientadas a consolidar el desarrollo académico y la generación del conocimiento en esta institución.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acont