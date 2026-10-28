Destaca Secretaría de Economía los beneficios del programa Hecho en Tamaulipas para las MiPyMEs

Mariana Álvarez Quero, subsecretaria para la Pequeña y Mediana Empresa, señaló que el programa brinda herramientas de capacitación, asesoría y vinculación comercial para fortalecer los negocios locales.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 28 de 2026.- Fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas es una prioridad para la Secretaría de Economía de Tamaulipas, que, a través del programa Hecho en Tamaulipas ofrece acompañamiento a emprendedoras, emprendedores y empresarios para impulsar el crecimiento de sus negocios y ampliar sus oportunidades en el mercado.

La subsecretaria para la Pequeña y Mediana Empresa, Mariana Álvarez Quero, destacó que este programa permite acercar servicios y herramientas a quienes buscan consolidar sus proyectos, formalizar sus negocios y fortalecer la competitividad de sus productos y servicios.

Como parte de los beneficios, las y los participantes pueden acceder a asesorías empresariales, capacitación especializada y orientación para el registro de marcas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), así como apoyo para la obtención de códigos de barras GS1 y vinculación con laboratorios especializados para el desarrollo de productos.

Asimismo, Hecho en Tamaulipas promueve la participación de las empresas locales en ferias, exposiciones, encuentros de negocios y espacios de promoción comercial, además de facilitar la vinculación con cadenas comerciales, instituciones públicas y organismos empresariales para generar nuevas oportunidades de venta.

Otro de los beneficios es el Distintivo Hecho en Tamaulipas, un reconocimiento que contribuye a fortalecer la identidad de los productos elaborados en el estado y a generar mayor confianza entre los consumidores, favoreciendo su posicionamiento en distintos mercados.

Estas acciones forman parte de la estrategia económica impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, orientada a fortalecer el mercado interno, fomentar el consumo local y generar condiciones para que las empresas tamaulipecas crezcan y contribuyan al desarrollo económico de sus comunidades.

Las personas interesadas en integrarse al programa pueden acudir a la Ventanilla Integral de Atención de la Secretaría de Economía o solicitar información al teléfono (834) 107 8714, extensión 44283, donde recibirán orientación sobre el proceso de incorporación y los servicios disponibles.

A través de Hecho en Tamaulipas, la Secretaría de Economía continúa trabajando para acercar oportunidades a las empresas locales, fortalecer el emprendimiento y contribuir al desarrollo de un sector empresarial más competitivo en la entidad.