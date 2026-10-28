CONVOCAN A CINCO JUGADORES DE CORRECAMINOS A SELECCIONES PREMIER Y TDP

-David Paz y Manuel Garza son llamados de nueva cuenta al proceso de Selección Premier, mientras que otros tres elementos son convocados a la Selección TDP

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El proceso formativo de talento juvenil en las filas del Club de Futbol Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, sigue brindando resultados destacables, pues un total de cinco elementos que forman parte de las fuerzas básicas, han sido convocados para ser parte de los selectivos de la Liga Premier y la Liga TDP.

José Manuel Garza Contreras y David Alejandro Paz Galván, jugadores victorenses que forman parte de la plantilla que comanda Jorge Urbina, luego de haberse mostrado en una primera convocatoria durante una semana en el proceso de la Selección Liga Premier, han sido llamados de nueva cuenta para reportarse a concentración a partir del próximo jueves 5 de noviembre en las instalaciones de Huixquilucan, Estado de México.

Este selectivo continúa en proceso de formación para realizar una gira por Argentina y Uruguay, a finales del mes de noviembre y la primera semana de diciembre, de acuerdo a la convocatoria signada por Miguel Ángel Torres, quien es responsable de Selecciones Liga Premier.

En tanto que los jugadores de Correcaminos que milita en la Liga TDP, Brando Isaí Martínez Ávarez, Emilio Alejandro Salazar Estrada y Nahum Eduardo Mendiola Garza, fueron llamados a la convocatoria regional para integrarse a la Selección Nacional Sub 18, de esta categoría del futbol profesional.

Los futbolistas de la institución azulnaranja habrán de reportarse al microciclo programado para los días lunes 2 y martes 3 de noviembre, a realizarse en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Nuevo León, en el municipio de Guadalupe.

Los tres elementos son piezas claves en el accionar del cuadro que dirige el victorense Edgar Barrón, que actualmente hilvana 3 triunfos consecutivos en la presente campaña.

Cabe señalar que algunos de estos elementos han surgido desde procesos de visorias que realiza el Club Correcaminos a través del área de Fuerzas Básicas en territorio tamaulipeco, pues es prioridad para la institución el mantenerse en la búsqueda, detección y seguimiento del talento local, objetivo que ha puntualizado el Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, M.V.Z. Dámaso Anaya Alvarado, durante su gestión.