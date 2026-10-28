Concluyen barridos de tuberculosis bovina en Bustamante, Jaumave y Palmillas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 28 de 2026.- La Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura de Tamaulipas, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Pecuario y Forestal, llevó a cabo la firma de las actas de término de los barridos de tuberculosis bovina en los municipios de Bustamante, Jaumave y Palmillas, como parte de las acciones de vigilancia y sanidad pecuaria en la entidad.

Durante estas jornadas se realizaron diagnósticos de ganado bovino, con los siguientes registros: 2 mil 941 en Bustamante, 6 mil 129 en Jaumave y 2 mil 277 en Palmillas, lo que representa un total de 11 mil 347 diagnósticos en los tres municipios.

En las actividades participó el director de Fomento Pecuario, Oscar Barrón López, quien dio seguimiento a las acciones orientadas al fortalecimiento de la sanidad animal y la prevención de enfermedades que pueden afectar la producción ganadera.

Asimismo, se realizó la entrega de material informativo para reforzar las medidas de prevención y atención del Gusano Barrenador del Ganado, que incluyó folletos, carteles y muestras del producto Exzolt, con el propósito de acercar información y herramientas a las y los productores pecuarios.

Asimismo, destacó que el secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores, encabeza los esfuerzos institucionales para impulsar acciones de prevención, vigilancia y atención sanitaria que contribuyan a proteger el patrimonio pecuario de Tamaulipas.

Con estas acciones, queda de manifiesto que el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, refrenda la importancia del trabajo coordinado con los productores y las autoridades del sector para fortalecer la sanidad pecuaria y promover condiciones favorables para el desarrollo de la ganadería tamaulipeca.

Durante la firma de actas del cierre del programa participaron Sindy Paoleth Monita Ramírez, presidenta municipal de Palmillas; Maricela Rodríguez González, presidenta municipal de Bustamante, y Manuel Báez Martínez, presidente municipal de Jaumave.