Rehabilita Gobierno de Tamaulipas, Boulevard 12 de Marzo en Matamoros

Matamoros, Tamaulipas.- Octubre 27 de 2026.- El Gobierno del Estado encabezado por Américo Villarreal Anaya, a través de la Secretaría de Obras Públicas, puso en marcha la rehabilitación del Boulevard “12 de Marzo” en Matamoros con el objetivo de restaurar la funcionalidad y optimizar la seguridad en la citada vialidad.

En el arranque de los trabajos estuvo presente el secretario Pedro Cepeda Anaya, quien indicó que la obra se realizará en tres etapas, con una inversión de casi 50 millones de pesos, con la cual se beneficiará a las y los usuarios de esta vía de comunicación.

El titular de la dependencia estatal apuntó que se rehabilitará el pavimento de más de 20 mil metros cuadrados con concreto asfáltico, además de la instalación de 49 luminarias, 6,155 metros de señalamiento horizontal, 39 señales verticales, más de 3,200 metros lineales de guarniciones, 4,749 metros cuadrados de banquetas, que estarán beneficiando a 22 mil usuarios.

Al arranque de la obra también asistió el alcalde de Matamoros, José Alberto Granados Fávila, quien acompañó al secretario Pedro Cepeda Anaya durante el inicio de los trabajos de rehabilitación de esta importante vialidad, que contribuirá a mejorar las condiciones de movilidad y seguridad para las y los habitantes del municipio.