Rector de la UAT nombra a la Dra. Bárbara Macías como encargada de Despacho de la Secretaría de Investigación y Posgrado

Ciudad Victoria, Tam.- 27 de octubre de 2026.- En el marco de las acciones orientadas a consolidar el desarrollo académico y la generación del conocimiento en la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), el rector Dámaso Anaya Alvarado otorgó el nombramiento como encargada de Despacho de la Secretaría de Investigación y Posgrado a la Dra. Bárbara Azucena Macías Hernández.

Esta designación responde a la visión de impulsar un trabajo científico estratégico, de alto impacto social y en consonancia con los más elevados estándares educativos que demandan los programas de posgrado de esta casa de estudios.

Durante la entrega oficial, el rector destacó el perfil, profesionalismo y vocación académica de la doctora, confiando en que su gestión impulsará proyectos estratégicos orientados a la innovación, la sostenibilidad y la excelencia educativa en el ámbito universitario.

Macías Hernández posee una sólida formación académica internacional: Doctorado en Filosofía con acentuación en Evaluación de Riesgo Ambiental por la University of Birmingham, en el Reino Unido; Maestría en Salud Pública con especialidad en Seguridad e Higiene Industrial por la University of Tulane, en Estados Unidos; además de contar con una carrera profesional en Ingeniería en Ciencias Ambientales.

Con más de dos décadas de labor docente e investigadora adscrita a la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la UAT, ha enfocado sus líneas de trabajo en temáticas prioritarias como la contaminación atmosférica, la exposición laboral, la gestión ambiental y el cambio climático, áreas sustanciales que aportan al bienestar de la comunidad y a la solución de problemáticas regionales y nacionales.

En su trayectoria en la UAT destaca su desempeño como líder del Cuerpo Académico “Dinámica y Conservación Ambiental”, presidenta de academia, coordinadora de la Maestría en Sistemas Agropecuarios y Medio Ambiente y del Programa de Tutorías, así como coordinadora de Gestión de Proyectos dentro de la misma Secretaría de Investigación y Posgrado.

Al hacer entrega del nombramiento, el rector Dámaso Anaya Alvarado exhortó a la nueva titular a conducir esta importante área con rigor profesional, humanismo y una clara vocación de servicio, fortaleciendo el liderazgo científico de la institución en beneficio de la comunidad universitaria y de la sociedad