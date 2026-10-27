Reconocen embajadores a Tamaulipas como epicentro para el desarrollo energético del país

-Inaugura el gobernador Américo Villarreal Congreso Internacional de Energía 2026

Tampico, Tamaulipas.- Octubre 27 de 2026.- Los embajadores de Australia y de otros cuatro países europeos, así como funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad y de Petróleos Mexicanos, reconocieron el liderazgo y potencial de Tamaulipas como un estado clave y epicentro para el desarrollo energético de México y agradecieron al gobernador Américo Villarreal Anaya por la realización del Congreso Internacional de Energía 2026.

Al inaugurar el encuentro que reúne a más de seis mil congresistas en el Expo Tampico, el gobernador del Estado destacó que, con el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum, en Tamaulipas hay proyectos aprobados para la generación energética por 7 mil millones de dólares, pero el reto, dijo, no es únicamente atraer inversiones, sino generar las condiciones para que se traduzcan en impactos positivos concretos para las comunidades donde se desarrollan.

“Lo que buscamos es vincular el crecimiento del sector con el desarrollo regional, la justicia energética y el bienestar de la población”, expresó.

Ante la presencia de Cuitláhuac García Jiménez, director general del Centro Nacional de Control de Gas Natural, el mandatario tamaulipeco aseguró que, al igual que hace poco más de un siglo, Tamaulipas vuelve a distinguirse como epicentro de la energía nacional, pues no solo es un referente histórico con experiencia, sino que el estado cuenta con uno de los inventarios de recursos prospectivos más abundantes en todos los subsectores de la energía.

“El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum observa el trabajo que realiza Tamaulipas y reconoce el enorme potencial con perspectiva, por lo que se han aprobado más de 10 proyectos de generación eléctrica que posicionarán a Tamaulipas en el futuro cercano como el estado número uno en capacidad instalada”, afirmó.

En el evento, el embajador de Australia, Crispin Conroy destacó el desarrollo del proyecto Trion en aguas ultraprofundas frente a las costas de Tamaulipas, el cual generará 6,500 empleos durante su construcción y 1,500 empleos en promedio anual durante su vida útil, además de una inversión de la empresa Woodside por un millón de dólares en apoyo a programas de desarrollo y bienestar para las comunidades.

Por su parte, la embajadora de Dinamarca, Vanessa Vega Sáenz estimó que Tamaulipas podría convertirse en un importante centro industrial y logístico para desarrollar energía eólica marina y en el almacenamiento subterráneo de gas, por lo que ofreció toda la experiencia de su país para aprovechar nuevas oportunidades.

También el embajador de Finlandia, Ari Mäski, destacó la posición estratégica de Tamaulipas, su infraestructura y capacidad industrial como factores para impulsar y fortalecer el desarrollo energético y el futuro sostenible del estado.

El embajador de Noruega, Dag Nylander, coincidió con sus compañeros diplomáticos y destacó que Tamaulipas es un estado clave para el futuro energético de México, por lo que se comprometió a impulsar estrategias para conectar a los proveedores locales con las nuevas cadenas de valor, preparar el talento joven para los empleos que están surgiendo y encontrar nuevas formas de colaborar y generar oportunidades para todos.

Por último, la embajadora de Suecia, Pernilla Josefsson Lazo, expuso el liderazgo de su país en la Unión Europea en el uso de energías renovables, experiencia que podría replicarse en Tamaulipas y apoyar a su consolidación como referente energético y seguir siendo ejemplo para otras regiones de México.

A nombre de la Comisión Federal de Electricidad, Gabriela Aparicio Rangel, directora de Planeación de la CFE, aseguró que este Congreso de Energía permitirá visibilizar proyectos prioritarios y fortalecer las líneas de acción que impulsan la autosuficiencia nacional, así como obtener experiencias para impulsar la soberanía energética, garantizar el desarrollo y la estabilidad y, sobre todo, la justicia energética.

Por su parte, Mauricio Camarena Páez, director de Planeación, Coordinación de Desempeño y Sostenibilidad de Petróleos Mexicanos, reconoció que Tamaulipas sigue siendo una pieza clave para el desarrollo energético de nuestro país.

“Aquí están la Cuenca de Burgos, la refinería Madero, el complejo procesador de gas Arenque y toda la infraestructura logística que abastece al noreste de nuestro país. Esa vocación energética también está en el talento y la capacidad industrial del estado, de su gente y de las capacidades que están desarrollando”, expresó.

En el evento se contó con la presencia de la presidenta municipal de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, y del secretario de Desarrollo Energético de Tamaulipas, Walter Ángel Julián Jiménez, así como de representantes de empresas del sector energético, profesionistas, académicos, líderes de opinión, alcaldes y funcionarios de los gobiernos estatal y federal.