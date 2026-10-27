Realizan SEDENER y Woodside Energy carrera atlética por la sensibilización sobre el cáncer de mama

Ciudad Madero, Tamaulipas.- Octubre 27 de 2026.- Como parte de las actividades previas al Congreso Internacional de Energía Tamaulipas 2026, la empresa australiana Woodside Energy, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Energético, llevó a cabo la Carrera Atlética por la Sensibilización sobre el Cáncer de Mama en el municipio de Ciudad Madero.

La actividad reunió a corredoras y corredores en torno a una causa que busca fortalecer la conciencia sobre la importancia de la prevención y la detección oportuna del cáncer de mama, promoviendo la participación social y el compromiso con la salud.

Durante el encuentro, el Secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez, dirigió un mensaje a las y los participantes, en el que destacó la importancia de sumarse a iniciativas que fomentan la sensibilización y la participación ciudadana.

Asimismo, invitó a las y los asistentes a participar en el Congreso Internacional de Energía Tamaulipas 2026, que se celebra del 27 al 29 de octubre en la Expo Tampico, donde se reúnen representantes del sector para impulsar el diálogo y el intercambio de conocimientos en torno al desarrollo energético.

Los ganadores en la categoría femenil son: primer Lugar: Karyme Cruz Rocha; segundo lugar: Yabelth Rocha Silva y tercer lugar: Silvia Padilla García

Los ganadores en la rama varonil: primer lugar: Jairo Fernando Aguirre; segundo lugar: Amihd Neftalí Cervantes, y tercer lugar: Carlos Antonio Coronado.