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Realiza el Agrupamiento Canino de la Guardia Estatal inspección preventiva en el ITACE Victoria

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Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 27 de 2026.- Como parte de las acciones orientadas a fortalecer la seguridad en los entornos escolares y fomentar espacios libres de sustancias adictivas, elementos del Agrupamiento Canino de la Guardia Estatal, junto con el ejemplar “Max”, especializado en la detección de narcóticos, llevaron a cabo un operativo de inspección preventiva en el Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo (ITACE).

La actividad se desarrolló en coordinación con directivos, personal docente y padres de familia del plantel, donde el binomio canino realizó la inspección de mochilas y pertenencias del alumnado a un costado del acceso principal, concluyendo las labores sin novedades.

A través de estas intervenciones preventivas, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) mantiene una estrecha coordinación con el sector educativo para propiciar espacios de convivencia seguros y libres de violencia para las y los estudiantes.

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