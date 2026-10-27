POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< IMSS con presuntas negligencias y demandas en tribunales

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ha sostenido a lo largo de su existencia, cuestionamientos sobre la eficiencia de sus servicios, a lo largo y ancho del país hay ejemplos que ponen en duda la calidad de su atención. A la fecha en pleno 2026, la institución enfrenta denuncias por presuntas negligencias, mismas, que de manera acumulada están demandando indemnizaciones, que en forma global suman más de 23 mil millones de pesos, estas denuncias están pendientes en los tribunales.

Las sumas reclamadas por los derechohabientes, son calificadas por el IMSS como excesivas. En una cosa tiene razón, es muy difícil cuantificar cuánto puede aplicarse en cada uno de estos casos que demanda reparación, pero desde el punto de vista humano es inadmisible regatear el precio por una incapacidad de por vida.

Existen historias muy diversas, entre ellas, la de un paciente que quedó prácticamente en estado vegetativo. Karla Mora, reportera del periódico “El Sol de México”, publicó que el IMSS reconoce estos pasivos contingentes en su informe de Indemnizaciones del 30 de junio; también relata la historia de un joven de 19 años que quedó totalmente inhabilitado.

Por lo que hace a las indemnizaciones, el IMSS las considera excesivas, esa es la postura del Instituto; pero ¿Quién es la voz autorizada para calificar el monto de una indemnización? ¿Cuál es el mecanismo para evaluar de manera justa una inhabilitación definitiva del paciente?

El reporte que se publica en El Sol de México, señala que un joven de 19 años “quedó totalmente inhabilitado y tirado en una cama, al que hay que alimentar porque no lo puede hacer por sí solo”. No puede hablar, comer, ni comunicarse. El personaje de la historia, tiene 5 años así, mismos que lleva la familia buscando una indemnización, se trata de un daño permanente e irreversible.

El IMSS nació oficialmente el 19 de enero de 1943, y comenzó a prestar servicio a partir del 1º de enero de 1944, siendo presidente de México Manuel Ávila Camacho (1940-1946). Y en esos 80 años de historia, han sido más las bondades de la institución asistencial, que sus deficiencias. Al César, lo que es del César, pero lo primero no justifica lo segundo.

SE REDUCE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. – En los últimos años la inversión en infraestructura educativa a nivel básico a disminuido, como respuesta a lo que llaman “transición demográfica global y regional”, cuyo signo es la baja en la demanda escolar, lo cual se atribuye a la disminución de nacimientos, como lo revela el hecho de que en 2017 llegaron 57 mil 282 bebés a Tamaulipas y en 2024 sólo se registraron 30 mil 189 nacimientos. Lo cual en números redondos significa una reducción de 27 mil pequeñines.

La reducción ha sido paulatina, en 2019 se registraron 55 mil 423 nacimientos, en 2022 hubo 48 mil 108 registros. Muy significativo que dos años después, en 2024, hubo 18 mil menos.

El gobierno atribuye esta reducción de natalidad en el país a factores demográficos y a una mayor planeación familiar, la cual se inicia por el Estado Mexicano, en 1972 y se fortalece dos años más tarde con la creación del Consejo Nacional de Población.

La realidad es que la familia mexicana empezó a reducirse al enfrentar situaciones económicas difíciles. La de la pluma recuerda lo que la gente decía, refiriéndose al gobierno y en franco descontento. “Ahora no sólo quieren que comamos conejos (en lugar de pollo), sino que también quieren imponernos cuántos hijos tener”.

Y es que el gobierno de Luis Echeverría impulsó los programas de control natal y la cría de conejos en el hogar, para mejorar la alimentación. De tal manera que hubo un proceso, que no fue rápido, para que los mexicanos entendieran y abrazaran en el terreno de los hechos, el slogan institucional de “la familia pequeña vive mejor”.

Así llegamos hasta las circunstancias actuales, donde los matrimonios eligen tener uno o dos hijos, con el consiguiente impacto en el decrecimiento de la demanda escolar.

El freno a la inversión en infraestructura educativa tradicional responde directamente a una transición demográfica global y regional, donde la baja en la demanda escolar y la disminución de la población estudiantil obligan a los Estados a reconfigurar la distribución de sus recursos.

Este tema de decrecimiento de la demanda escolar es abordado por Organismos internacionales como la UNESCO, que advierten, que América Latina tendrá millones de estudiantes menos en las aulas en las próximas décadas, lo que reducirá radicalmente la necesidad de construir nuevos planteles de educación básica.

Y se plantea a nivel estructural y presupuestario, que las políticas públicas migrarán de la creación de más edificios escolares nuevos, a la rehabilitación, mantenimiento y equipamiento de los mismos.

PARTICIPA AVA EN CONGRESO INTERNACIONAL DE ENERGÍA. – En su participación en el Congreso Internacional de Energía Tamaulipas 2026, realizado en Expo Tampico, el gobernador Américo Villarreal Anaya se refirió a la capacidad de generación eléctrica y eólica de la entidad, así como a las oportunidades de colaboración con empresas y representantes de otros países. Dejó claro, que el desafío será traducir el crecimiento energético en empleos, desarrollo regional y mejores condiciones de vida para la población.

En ese marco estableció que Tamaulipas ocupa el segundo lugar nacional en generación de electricidad y generación eólica. Asimismo, se refirió a la producción de 54 mil 928 gigawatts-hora de energía eléctrica y 7 mil gigawatts-hora de energía eólica, además citó la capacidad instalada de 8 mil 563 megawatts.