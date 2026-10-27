Por: Raúl Terrazas Barraza

IETAM fortalece proceso eleccionario

Aquello que pasa en el Instituto Nacional Electoral, INE, para nada tiene que afectar a los institutos electorales de las entidades federativas, por una cosa muy simple: en cada nivel de tareas electorales existe autonomía y responsabilidades bien definidas.

Podría criticarse el hecho de que algunos asuntos llegan con línea, pero existe la libertad de aceptarlos o no, como en el caso de la impresión de materiales electorales, dado que la decisión se toma en función de la calidad de los documentos y sin presiones, motivo por el cual el presidente del IETAM, consejero Juan José Ramos Charre, hizo ver que no hay proveedores consentidos ni nada por el estilo.

Conviene porque se aseguran productos de calidad y en los tiempos requeridos para la elección, así que el hecho de que se haya ido la anterior presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, y se haya designado de manera interina a la consejera Blanca Cruz García, es un asunto muy de allá.

Mientras tanto, aquí en la entidad, el equipo de trabajo del consejero Ramos Charre tuvo sesión extraordinaria este martes al filo del mediodía, en la cual se determinó mejorar los controles para las elecciones de junio de 2027, a fin de garantizar transparencia y certeza en los resultados, porque la confianza en el proceso se alcanza con la aplicación de elementos que defiendan la organización, vigilancia y transparencia.

Entre otras cosas, en la sesión del Consejo General Estatal fue aprobada la integración del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares, es decir, el que se encargará del muy conocido PREP y que es una instancia para garantizar el derecho a la información de las elecciones, ya que las y los ciudadanos pueden consultar, en el momento que quieran, el avance y la definición de las votaciones.

Los integrantes del referido comité son Marina Cristal Flores Flores, Jorge Omar Jasso Luna y Luis Lauro Carrillo Sagástegui, mismos que tendrán a su disposición el respaldo de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del IETAM, según quedó asentado en el acuerdo presentado al pleno por la consejera, Mtra. Mayra Gisela Lugo Rodríguez, presidenta de la Comisión de Organización Electoral, quien hizo ver la importancia de contar con especialistas en tecnologías de la información para fortalecer los trabajos del PREP.

De la misma manera, propuesto por el consejero presidente Ramos Charre, fue aprobado el acuerdo por el que se establece la existencia de un manual específico para supervisar la producción de la documentación y los materiales que serán utilizados durante la jornada electoral, ello por primera vez en Tamaulipas.

Con el documento vigente se refuerza la vigilancia sobre los materiales que se utilizarán durante la votación, mediante procedimientos de inspección, seguimiento y detección oportuna de posibles irregularidades en su fabricación, así como la revisión de las capacidades técnicas, operativas y financieras de los proveedores.

Relevantes y determinantes para el éxito electoral del proceso que servirá para cambiar alcaldes y diputados locales y federales con las votaciones del primer domingo de junio del año que viene, son los lineamientos integrales para la implementación y operación del Sistema de Cómputos que utilizarán los consejos distritales, municipales y, desde luego, el Consejo General del IETAM.

Este sistema operará después de la elección y tiene que ver con los procedimientos para sacar los resultados oficiales de los comicios, porque considera responsabilidades, procedimientos, controles y mecanismos de supervisión para una de las fases más delicadas del proceso electoral. En ella entra también la participación de un Comité Técnico Asesor integrado por especialistas externos al personal del IETAM, que acompañará el diseño, desarrollo y funcionamiento del Sistema de Cómputo, para que nadie salga con que se cayó o cosas por el estilo.

Los otros

Después de que la doctora Evelia Reséndiz Balderas dejó de ser la encargada del despacho de la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma de Tamaulipas para contender, en las primeras semanas de septiembre pasado, como candidata a la Dirección de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades del CU Victoria, el rector, médico y MC. Dámaso Anaya Alvarado, designó en su lugar a la doctora Bárbara Azucena Macías Hernández.

El primer Secretario de Investigación y Posgrado fue el doctor Fernando Leal Ríos, quien dejó de trabajar en esa área, aunque todavía hay quienes creen que podría regresar como titular; por ello, la doctora Reséndiz Balderas y ahora Macías Hernández recibieron sus nombramientos como encargadas del despacho.

A mediados de septiembre, el rector de la UAT comentó que, con el respaldo mayoritario de docentes y alumnos de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades, FCEH, Evelia Reséndiz Balderas ganó la elección y que sería la titular de la Dirección, cosa que sucedió. De ahí que la oficina de la Secretaría de Investigación y Posgrado quedara acéfala, otorgándosele la oportunidad y un voto de confianza de las autoridades rectorales a la nueva encargada del despacho.

La idea del rector es impulsar el trabajo científico con estrategia para que su impacto tenga un alto sentido social y, al mismo tiempo, se cumplan los estándares educativos que tiene establecidos la Universidad para los programas de posgrado, basados en la innovación, la sustentabilidad y la excelencia educativa.

La nueva funcionaria del gabinete rectoral tiene más de 20 años como docente e investigadora de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la UAT en Ciudad Victoria. Pertenece al cuerpo académico Dinámica y Conservación Ambiental; por tanto, sus líneas de investigación están relacionadas con la contaminación atmosférica, la exposición laboral, la gestión ambiental y el cambio climático.

Respecto a la ex encargada del despacho de la Secretaría de Investigación y Posgrado, hizo el compromiso con la comunidad de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de escuchar, dialogar y trabajar de cerca con alumnos y docentes, para que haya espacios que permitan la generación de oportunidades de fortalecimiento académico y humanista, en el contexto de la innovación, vinculación, investigación, cultura y deporte.