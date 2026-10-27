Por: Raúl Terrazas Barraza

Tres Poderes, una convicción: el humanismo

De nuevo, los tres poderes del Gobierno de Tamaulipas coincidieron en un evento público realizado en el Congreso del Estado, durante el cual el diputado Humberto Prieto Herrera dio a conocer un informe pormenorizado de las actividades del segundo año de gestión de la Legislatura 66. En el acto estuvieron presentes el gobernador, doctor Américo Villarreal Anaya, y la maestra Tania Contreras López, responsable del Poder Judicial.

Ello ocurrió en la Sesión Pública y Solemne del Congreso de Tamaulipas, cuyo informe precisa que en dos años se llevaron a cabo 634 reuniones de comisiones legislativas, fueron emitidos mil 371 dictámenes y se presentaron mil 761 iniciativas.

Además, hubo 168 sesiones legislativas; de ellas, 116 fueron del Pleno y 52 de la Diputación Permanente, para la resolución, en ambas instancias, de más de mil 900 asuntos. Asimismo, el diputado Prieto Herrera dio cuenta de que durante esos dos años se atendieron, para su análisis y votación, 26 minutas federales relativas a modificaciones constitucionales o temas en los cuales las entidades federativas deben participar en respuesta a la conformación de la República.

El legislador reynosense, aspirante a la candidatura para ser alcalde de aquella fronteriza ciudad, hizo ver que el gobernador Villarreal Anaya lleva a cabo una conducción comprometida con el bienestar de Tamaulipas. Por ello, desde el Poder Legislativo le respaldarán para que, con sus proyectos, mejoren las oportunidades, siempre dentro del respeto entre poderes y con la convicción humanista de que las personas son prioridad.

El mandatario estatal señaló que los tres poderes del Estado están al servicio del pueblo tamaulipeco y aseguró que se mantendrán por el camino de la construcción de consensos para lograr un futuro mejor en la entidad. De ahí que pidió continuar en colaboración permanente a fin de alcanzar el objetivo de la igualdad social, el bienestar general, la plenitud de los derechos de los ciudadanos y la convivencia en unidad, paz, justicia y prosperidad.

El trabajo de la Legislatura 66, que permitió la reforma para renovar, fortalecer y democratizar el Poder Judicial del Estado, así como los avances sustantivos en materia de derechos humanos, víctimas y búsqueda de personas, además del derecho humano a la vivienda, legislados desde el Congreso del Estado, hacen de Tamaulipas una de las entidades con mejores resultados, de acuerdo con los comentarios del titular del Poder Ejecutivo.

Asimismo, reconoció que la colaboración entre poderes y la voluntad compartida de servir al pueblo constituyen un baluarte, porque se han dado pasos históricos en la transformación impulsada por la administración gubernamental que encabeza.

Cabe señalar que todavía la Legislatura 66 está completa, porque después de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones, que, dicho sea de paso, es el primero del tercer año de trabajo legislativo, es seguro que una decena de diputadas y diputados ya no estén para el inicio del segundo periodo ordinario de sesiones, previsto para el 15 de enero de 2027.

La razón, se irán como candidatos a alcaldes o diputados federales, según sea la oportunidad que les otorguen los partidos políticos a los que pertenecen. Sin embargo, quienes más se irán serán los regeneracionistas.

Los otros

Una ventana más de oportunidad se abre para ampliar el sentido social de la investigación que lleva a cabo la Universidad Autónoma de Tamaulipas: la firma de un convenio de colaboración con el Colegio de Tamaulipas.

Los rectores de ambas instituciones, el médico Dámaso Anaya Alvarado y el maestro Marco Antonio Moreno Castellanos, coincidieron en el Centro de Gestión del Conocimiento, ubicado en el CU Victoria, para la firma del instrumento mediante el cual se privilegia la idea de ejecutar proyectos conjuntos.

En el caso de la UAT, se cuenta con la infraestructura necesaria para cristalizar todos los puntos del convenio. Además, existen líneas de investigación específicas para el abordaje de temas emergentes, entre ellas la economía social, la cual podrá convertirse en una opción más dentro de la oferta tanto de licenciatura como de posgrado en la entidad.

Moreno Castellanos considera que, en el nuevo esquema de colaboración, habrá de potenciarse la investigación en territorio con una característica especial: ampliar las áreas de estudio y conectarlas con las necesidades sociales que surgen de los diagnósticos y proyectos precisos para las diferentes regiones tamaulipecas.

Queda claro también que la colaboración, ahora convenida en un documento firmado por los rectores de ambas instituciones, impulsará iniciativas de alto impacto, como las emprendidas con la Secretaría de Economía para negocios de apicultura, la utilización de la cáscara de camarón y el aprovechamiento del laurel para llevarlo a los mercados nacional e internacional.

Dos cosas más de gran relevancia se obtendrán con el acuerdo de colaboración: la movilidad docente y el impulso al Sistema Estatal de Investigadores, además del intercambio de infraestructura y publicaciones en coautoría.

Además, durante la firma del convenio, los líderes de ambas instituciones hablaron de ampliar la oferta de posgrado con altos estándares de calidad y de la existencia de un laboratorio de innovación social y educativa. Ello bajo el denominador común del humanismo y la transformación que ha sostenido el gobernador del estado, doctor Américo Villarreal Anaya, desde su llegada a la titularidad del Poder Ejecutivo.