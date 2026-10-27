Fortalece ITM la atención a familias con vínculo migrante en El Mante

-Acercan información sobre derechos y programas para tamaulipecos en Estados Unidos

-Presentan la Cartilla de Derechos para la Diáspora Tamaulipeca

-Refuerzan el acompañamiento institucional a las familias migrantes

El Mante, Tamaulipas.- Octubre 27 de 2026.- Garantizar que las familias tamaulipecas con vínculos migratorios cuenten con información confiable, orientación y respaldo institucional es el propósito del Encuentro con Familias con Vínculo Migrante, realizado por el Instituto Tamaulipeco para los Migrantes (ITM) en el municipio de El Mante, como parte de las acciones impulsadas por el Gobierno del Estado para proteger sus derechos y atender sus necesidades.

Durante esta jornada, el ITM reunió a representantes del Poder Legislativo y del gobierno municipal para fortalecer los mecanismos de atención a esta población y acercar información sobre programas, servicios y alternativas de gestión para las personas tamaulipecas que radican en Estados Unidos, así como para sus familiares que permanecen en la entidad.

Uno de los temas centrales fue la presentación de la Cartilla de Derechos para la Diáspora Tamaulipeca en Estados Unidos, elaborada en colaboración con el Senado de la República. Este material ofrece orientación práctica para actuar ante distintas situaciones migratorias, como la presencia de autoridades migratorias en el domicilio o lugar de trabajo, una posible detención y las consideraciones relacionadas con hijas e hijos nacidos en territorio estadounidense.

Asimismo, el Instituto inició acciones de orientación y gestión para atender solicitudes de cancelación de actas de nacimiento duplicadas, correspondientes a personas nacidas en Estados Unidos que también fueron registradas en México durante su infancia. Estas gestiones buscan brindar acompañamiento a las familias y canalizar sus solicitudes ante las instancias competentes.

La jornada también permitió abordar asuntos de interés para la comunidad migrante, entre ellos la doble nacionalidad, las becas para estudiantes, la orientación sobre pensiones del Gobierno de Estados Unidos y las gestiones de visa para personas adultas mayores que buscan reunirse con sus hijas e hijos después de años de separación.

El Director General del ITM, Juan José Rodríguez Alvarado, destacó la responsabilidad institucional de atender tanto a las familias que viven en Tamaulipas como a quienes forman parte de la diáspora tamaulipeca en el extranjero.

“Tenemos la responsabilidad de atender tanto a las familias que permanecen en Tamaulipas como a nuestra diáspora en el exterior. La distancia no debe ser un obstáculo para que las y los tamaulipecos conozcan sus derechos y encuentren acompañamiento institucional para atender sus necesidades”, expresó.

Por su parte, la senadora Olga Patricia Sosa Ruiz reconoció la contribución de las personas migrantes y la importancia de preservar sus vínculos con su lugar de origen.

“En Tamaulipas, nuestros migrantes son héroes y heroínas; reconocemos su esfuerzo, fortalecemos su identidad y trabajamos para que nunca se sientan solos, desprotegidos ni desamparados”, señaló.

En el encuentro participaron la senadora Olga Patricia Sosa Ruiz; la presidenta municipal de El Mante, Martha Patricia Chío de la Garza; el diputado local Alberto Moctezuma Castillo, y María Fernanda Rincón Proctor, en representación de la diputada federal Blanca Araceli Narro Panameño.