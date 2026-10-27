Exhorta Secretaría de Salud realizarse exploración y mastografías para la detección temprana de cáncer de mama

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 27 de 2026.- El Secretario de Salud, Ricardo Gerardo Guerrero Morales, hizo el llamado a las mujeres tamaulipecas para que en este “mes rosa” se realicen su exploración y mastografías correspondientes, ya que esto representa un acto de amor propio y hacia sus familias.

Dijo que la campaña nacional también contempla la lucha contra el cáncer cervicouterino, padecimientos que representan la primera y segunda causa de muerte entre las mujeres mayores de 25 años en el país.

De igual manera, exhortó a la población masculina a romper tabúes, ya que el cáncer de mama también afecta a los hombres y exige la total atención del sistema de salud.

“La dimensión de este reto nos exige actuar con la verdad y determinación y para ello se cuenta con un sector salud unido, con metas claras, con tecnología en territorio y con el humanismo del doctor Américo Villarreal Anaya como guía, y para que no enfrenten este padecimiento solas o solos”, destacó el funcionario estatal.

Informó que en este año, el Centro Oncológico ha otorgado 7 mil 429 consultas, de las cuales el 52 por ciento corresponden a cáncer de mama; de igual manera, de las mil 407 sesiones de quimioterapia otorgadas, el 43 por ciento ha sido para combatir esta misma enfermedad, concentrando la mayor incidencia en municipios como Victoria, Reynosa, Matamoros, Tampico y Altamira, a quienes el abasto de su tratamiento oncológico se encuentra garantizado.

Esta estrategia de atención y reforzamiento durante el mes de octubre de cáncer de la mujer, el objetivo es llegar antes y a todos los rincones de Tamaulipas, en las cuales se han establecido metas globales.

Señaló que para el cáncer cervicouterino se trabaja bajo el objetivo de lograr el 90 por ciento de niñas vacunadas contra VPH antes de los 15 años; el 70 por ciento de las mujeres tamizadas con pruebas de alta precisión; y el 90 por ciento de pacientes diagnosticadas recibiendo un tratamiento oportuno para reducir la incidencia a menos de 4 casos por cada 100 mil mujeres.

En lo referente al cáncer de mama, la meta es que se diagnostique a más del 60 por ciento de los casos en etapas tempranas, y garantizar que más del 80 por ciento de las pacientes puedan completar su tratamiento integral, para lograrlo, el secretario de Salud detalló que se recorre el territorio tamaulipeco para llevar la tecnología de punta a las comunidades mediante el dispositivo de iBrest Exam, el cual identifica alteraciones mamarias a tiempo y se refieren de inmediato los casos positivos detectados.