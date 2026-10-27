Encabeza Olga Sosa asamblea informativa en la “Vamos Tamaulipas” de Ciudad Victoria; Morena es bienestar

La senadora fue recibida con muestras de cariño por los habitantes con quienes dialogó abiertamente sobre las inquietudes y principales necesidades de la comunidad

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – La Senadora Olga Sosa Ruíz, encabezó una asamblea informativa en la colonia Vamos Tamaulipas de esta Capital, en donde sostuvo un diálogo abierto y cercano con los habitantes a quienes enteró del trabajo del Senado y las acciones del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La legisladora fue recibida con entusiasmo y con múltiples expresiones de afecto por las y los vecinos de este sector quienes le compartieron las inquietudes y principales necesidades de la comunidad.

“A mucho orgullo lo digo, vamos a seguir en territorio, vamos a seguir cerca de la gente” enfatizó Olga Sosa, quien ha recorrido en varias ocasiones los 43 municipios de Tamaulipas.

Durante la asamblea, la congresista, destacó la inversión federal en dos obras de trascendencia para la capital tamaulipeca: la segunda línea del acueducto con un costo superior a los dos mil millones de pesos; así como la carretera Corredor del Golfo de México, con una inversión de 40 mil millones de pesos, la cual generará una importante derrama económica.

De igual forma informó sobre los cuatro ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad implementada por el gobierno de la Cuarta Transformación, entre los que destacó la atención a las causas, la investigación e inteligencia y acciones en zonas vulnerables como herramientas para construir la paz. También reconoció el trabajo del gobierno de Américo Villarreal en esta importante tarea.

La Senadora informó sobre las 27 reformas constitucionales enviadas por la presidenta Claudia Sheinbaum y aprobadas en la Cámara Alta, entre ellas, la reforma al Poder Judicial, las leyes contra el nepotismo, contra la extorsión y contra el injerencismo; así como: jóvenes construyendo el futuro, ley de economía circular, reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas, de nacionalidad única, ley del bienestar animal, y recientemente la Ley de Economía Digital para la inclusión financiera, acceso a créditos a emprendimientos y pagos digitales.