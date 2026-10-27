DIF Tamaulipas impulsa la igualdad de género y fortalece el sistema de cuidados

-El organismo participó en la decimoquinta sesión del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en la que se aprobaron el Programa Estatal para la Igualdad y la creación de la Comisión de Cuidados

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 27 de 2026.- El Sistema DIF Tamaulipas, que preside la doctora María de Villarreal, participó en la decimoquinta sesión del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, donde se aprobaron el Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la creación de la Comisión de Cuidados, con el propósito de fortalecer las acciones en favor de la igualdad sustantiva y la atención integral de la población.

Durante la sesión, Patricia Lara Ayala, directora general del DIF Tamaulipas, destacó la importancia de incorporar la perspectiva de género en las políticas públicas y avanzar en la consolidación de un sistema de cuidados que reconozca tanto las necesidades de quienes requieren atención como la labor de las personas cuidadoras.

“Con el Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres seguimos fortaleciendo acciones que garanticen la igualdad de género y la justicia social en nuestro estado, como nos ha convocado el gobernador, el doctor Américo Villarreal Anaya. Impulsamos la transversalidad de la perspectiva de género en las políticas públicas y, en este sentido, uno de los pilares fundamentales es este Sistema de Cuidados”, señaló.

Añadió que, desde el DIF Tamaulipas, se promueven programas dirigidos a la población que requiere cuidados, así como a quienes realizan esta labor, que históricamente ha recaído de manera desproporcionada en las mujeres.

Como parte de estas acciones, el organismo brinda atención durante la primera infancia mediante los Centros de Cuidado Diario (CECUDI), guarderías y Centros de Asistencia Infantil Comunitarios, espacios en los que niñas y niños reciben cuidados desde sus primeros días de vida. Estos servicios también ofrecen a madres y padres que trabajan o estudian la tranquilidad de contar con espacios seguros para sus hijas e hijos.

La atención se extiende a las personas adultas mayores, mediante la Casa Hogar, las Estancias de Cuidado Diario y las Casas Club, así como a las personas con discapacidad, a través de los servicios del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), con acciones orientadas a su bienestar, rehabilitación e inclusión.

La sesión fue encabezada por Silvia Lucero Casas González, secretaria de Bienestar, en suplencia del gobernador Américo Villarreal Anaya, presidente del Sistema Estatal. Durante la reunión se sometieron a consideración de las y los integrantes el Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la creación de la Comisión de Cuidados, propuestas que fueron aprobadas por unanimidad.

El Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres se rige por los artículos 18, 23 y 24 de la Ley para la Igualdad de Género en Tamaulipas, marco jurídico que establece disposiciones para promover y garantizar los derechos humanos, la igualdad de género y la igualdad sustantiva de las mujeres en el estado.