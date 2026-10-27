Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Rene Lara confirma su registro para buscar la reelección en 2027

El alcalde tulteco, el Químico Rene Lara Cisneros dio a conocer durante una entrevista vía telefónica con el que esto escribe, que ya realizó su registro en tiempo y forma por el partido Morena con la intención de buscar la reelección en las elecciones de 2027.

Con esta declaración, el presidente municipal confirma públicamente su intención de continuar al frente del Ayuntamiento del Pueblo Mágico de Tula por un periodo más, sujeto al proceso de selección de candidaturas de su partido y por encuestas.

Y lo hizo acompañado con su equipo de trabajo para buscar la Coordinación Municipal del Comité de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional. Pues seguir trabajando por la transformación del municipio es una responsabilidad que asumo con orgullo, compromiso y profunda convicción, dijo, por lo que estoy seguro de que, trabajando en unidad, con ideales firmes y el corazón puesto en nuestra gente, seguiremos construyendo el Tula que todas y todos merecemos, agregó.

Finalmente, afirmó que su interés de continuar en el cargo se debe a que le gusta su trabajo y por la oportunidad de servir a su tierra que lo vio nacer Tula, ya que le gustaría tener la posibilidad de darle continuidad a su proyecto de gobierno.

Manuel Báez también se registró

El alcalde de Jaumave, el morenista Manuel Báez Martínez, aspirante de este municipio de las guacamayas, anunció la solicitud de registro para coordinar los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional con miras al proceso electoral de 2027.

En su pronunciamiento, el Presidente Municipal quien estaría buscando la reelección, llamó a privilegiar el diálogo, el respeto y la unidad entre militantes, por encima de diferencias y aspiraciones dentro del proceso morenista.

Seguiremos sirviendo a Jaumave, pronunció el edil al dar a conocer la noticia a través de las redes sociales, destacando su intención de continuar cerca de las familias y mantener el trabajo en favor del desarrollo de la comunidad. Su mensaje también refleja la voluntad de dar continuidad a los compromisos asumidos con la ciudadanía.

NOTAS CORTAS

1.- Que en la recta final para alcanzar encabezar el Comité Municipal de Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional en Victoria, de acuerdo a encuestas están solamente y sin importar el orden de los factores: Hugo Reséndez Silva, Gerardo Illoldi Reyes y Pepe Braña. Los demás son para la botana.

2.- ¿Qué dicen las encuestas allá en Nuevo Laredo? Todas le dan ventaja al PAN y sin tener aún candidato o candidata, pero se afirma que se perfila fuerte Imelda San Miguel Sánchez. Ahora que, si el candidato por Morena fuera Ramón Garza Barrios, Arturo Lozano, Checo Ojeda, Diana Chavira o Ninfa Cantú, la cosa se pondrá interesante, por lo que los demás allí como lo hemos comentado en Victoria, son para la botana y son unas sanguijuelas.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco