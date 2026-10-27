Defiende Olga Sosa paquete fiscal 2027; sin aumentar impuestos y con alto sentido social

La senadora por Tamaulipas destacó que los ingresos públicos deben traducirse en mejores servicios, infraestructura y oportunidades para las familias mexicanas

Ciudad de México, 27 de octubre de 2026. — En el marco de la discusión en el Senado de la República de los dictámenes de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2027, la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley Federal de Derechos, la senadora Olga Patricia Sosa Ruiz destacó la importancia de mantener finanzas públicas responsables y garantizar que los recursos del Estado se traduzcan en bienestar para la población.

Durante su intervención en tribuna, a nombre del Grupo Parlamentario de Morena, la legisladora sostuvo que la fortaleza de la economía no debe medirse únicamente por la capacidad recaudatoria, sino por los resultados que los recursos públicos generan en la vida de las personas.

“La fortaleza de una economía no se mide solo por cuánto recauda el Estado, sino por su capacidad de convertir esos recursos en bienestar, inversión y oportunidades para la gente”, expresó.

Sosa Ruíz señaló que el Paquete Económico 2027 proyecta ingresos por 10.6 billones de pesos, bajo un esquema que, de acuerdo con los argumentos expuestos en tribuna, busca fortalecer la fiscalización y combatir la evasión sin incrementar las tasas generales de los impuestos.

“La presidenta Claudia Sheinbaum lo ha dicho con claridad la responsabilidad fiscal y la prosperidad compartida deben avanzar juntas”, destacó la congresista tamaulipeca.

Al referirse a los cuestionamientos sobre el endeudamiento público, la senadora presentó cifras comparativas sobre la evolución de la deuda en distintos periodos de gobierno y subrayó la importancia de mantener una trayectoria fiscal prudente, con una reducción gradual del déficit y vigilancia sobre el uso de los recursos.

La legisladora enfatizó que la disciplina fiscal debe acompañarse del cumplimiento de las responsabilidades del Estado, particularmente en áreas prioritarias como salud, educación, infraestructura y bienestar social.

En ese sentido, sostuvo que la responsabilidad financiera y la prosperidad compartida deben avanzar de manera conjunta, con transparencia, eficiencia y una visión de largo plazo.

La senadora manifestó su respaldo a los dictámenes del paquete de ingresos, al considerar que la política hacendaria debe preservar la estabilidad económica y, al mismo tiempo, sostener la capacidad del Estado para atender las necesidades de la población.

“Que las cifras tengan rigor, que las decisiones tengan responsabilidad y que cada peso público tenga un propósito: mejorar la vida del pueblo de México”, concluyó.

Olga Sosa reiteró la importancia de que las decisiones económicas del país mantengan como eje el uso responsable de los recursos públicos y su contribución al desarrollo nacional y al bienestar de las familias mexicanas