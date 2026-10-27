Convoca SET al magisterio tamaulipeco a construir sistema de ingreso justo y transparente

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 27 de 2026.- Con el compromiso de que las maestras y los maestros de México tengan la certeza de que sus procesos de incorporación al ámbito laboral serán profesionales y justos, el Gobierno Federal realizará la consulta nacional a las y los docentes para desaparecer la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm).

Miguel Ángel Valdez García, Secretario de Educación de Tamaulipas, participó en la Cuarta Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria 2026 del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), en donde Mario Delgado Carillo, Secretario de Educación Pública, informó que dicha consulta se verificará el 30 de octubre durante la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE).

Durante la reunión, en la que también estuvo Alfonso Cepeda Salas, Secretario General del SNTE, el titular de la SEP recordó que la desaparición de la Usicamm representa el compromiso 27 de los 100 que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo durante su toma de posesión y que se efectuará a través de un mecanismo de participación democrática y transparente que permitirá a las y los docentes emitir sus opiniones y propuestas de manera libre.

Pidió a las y los titulares de las secretarías de educación estatales que difundan la consulta y promuevan la participación docente. “La idea es que las maestras y los maestros estén informados y nos ayuden en sus respectivas entidades federativas a incentivar la participación ese día. Queremos lograr una amplia respuesta del magisterio, porque eso le dará mucha legitimidad a la reforma”, precisó.

Explicó que el proceso tendrá un diseño híbrido: las y los docentes podrán ingresar a una plataforma digital para registrarse y responder un cuestionario diagnóstico que deberán imprimir y entregar físicamente a las autoridades escolares. Complementó que los resultados de la consulta se darán a conocer el 5 de noviembre en la página oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El Secretario de Educación en Tamaulipas reiteró el apoyo del Gobierno del Estado, que, bajo el liderazgo del gobernador Américo Villarreal y a través de la Secretaría de Educación, impulsará que las y los maestros tamaulipecos participen en esta importante consulta, pues, de acuerdo con sus resultados, se construirán las bases del nuevo proceso de incorporación docente al sistema de educación federal.

Invitó a las y los maestros tamaulipecos a participar y a que se sumen a opinar, ya que dicho instrumento es para eso: para que ellas y ellos decidan cuál es el mejor proceso para su incorporación profesional al ámbito docente, garantizando procesos libres, transparentes y sin sospecha de corrupción, en beneficio de los miles de maestros en todo el país.

Para garantizar que el proceso se realice de manera exitosa, la consulta contará con observadores externos de instituciones de educación superior integrantes de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), quienes, por medio de 2 mil 200 profesores de distintas universidades, acudirán presencialmente a mil 105 escuelas.