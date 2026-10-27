Convoca Secretario de Educación a participar en el Primer Concurso Nacional de Coros Escolares

El certamen, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca ser punta de lanza para que en el futuro en cada una de las escuelas de México exista por lo menos un coro musical

Ciudad de México.- Octubre 27 de 2026.- Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación de Tamaulipas, estuvo en Palacio Nacional durante la presentación oficial del Primer Concurso Nacional de Coros Escolares de México, en el que participarán miles de niñas y niños de todos los estados.

El titular del sector educativo acompañó a la presidenta, al secretario de Educación Pública, Mario Delgado, y a la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, durante el anuncio, en donde se resaltó que será un espacio para difundir el talento musical de las y los estudiantes y la riqueza cultural de nuestro país.

“Estamos en Palacio Nacional junto con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en donde invitó a las niñas y los niños de Tamaulipas al Concurso Nacional de Coros, junto con Mario Delgado quiero hacerles la invitación a todas las escuelas de Tamaulipas, a que participen en este concurso, ya que vendrán a Palacio Nacional con la presidenta”, precisó.

Destacó que, así como lo expresa el gobernador Américo Villarreal Anaya, el corazón de la transformación es la educación; por eso es necesario seguirla fomentando y los coros son parte de la educación cultural que se posee en el país.

La presidenta Claudia Sheinbaum recordó que cuando fue niña formó parte de un grupo musical y que esa experiencia transformó su forma de pensar, ya que el arte y la cultura cambian la vida de las personas para bien.

Señaló que la idea de este primer gran concurso es que sea el incentivo para que en un futuro todas las escuelas del país tengan un coro musical, ya que expresarse a través de la música y el arte en general es algo maravilloso. “Más allá del concurso lo que queremos es invitar a los niñas y niños a que canten, a las y los maestros que promuevan el arte y la cultura”, puntualizó.

Por su parte, Mario Delgado Carrillo manifestó que México y el mundo necesitan escuchar las voces de las niñas y los niños, que la Nueva Escuela Mexicana (NEM) es un acto profundamente humano y colectivo, y que este certamen busca precisamente eso: la participación de toda la comunidad escolar.

Explicó que el certamen se realizará en tres categorías: primaria, secundaria y lengua de señas mexicana; que durante noviembre y diciembre se verificarán las etapas estatales, para que durante enero y febrero se efectúen las etapas regionales, en donde se elegirá a quienes asistan al evento nacional, que se celebrará el próximo 28 de marzo de 2027 con un gran evento público en el Zócalo de la Ciudad de México.

Durante la presentación del certamen en el patio central de Palacio Nacional, se contó con la participación musical de coros escolares de los estados de Hidalgo, Puebla, Estado de México, la Ciudad de México y la Benemérita Escuela Normal de Maestras y Maestros, quienes interpretaron melodías de música popular mexicana.