Clausura Secretario General de Gobierno exposición militar La Gran Fuerza de México en Tampico

–Más de 120 mil visitantes conocieron la labor de las Fuerzas Armadas en Tampico.

-La coordinación entre instituciones y la confianza ciudadana son elementos esenciales para avanzar hacia mejores condiciones de seguridad, paz y bienestar.

Tampico, Tamaulipas.- Octubre 27 de 2026.- Con un reconocimiento a la labor, disciplina y vocación de servicio de las Fuerzas Armadas, el secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, en representación del gobernador Américo Villarreal Anaya, presidió la ceremonia de clausura de la exposición militar “La Gran Fuerza de México”, realizada en el Recinto Ferial de Tampico, donde más de 120 mil visitantes tuvieron la oportunidad de conocer de cerca las capacidades, especialidades y misiones de las instituciones militares.

Acompañado por el General de Brigada de Estado Mayor José Fernando Vargas Delgado, Comandante interino de la 48/a. Zona Militar, así como por autoridades militares, navales y civiles, el secretario general de Gobierno transmitió el reconocimiento y la gratitud del Gobierno de Tamaulipas al personal del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana y la Armada de México por su entrega, profesionalismo y compromiso con la nación.

Durante su mensaje, Villegas González destacó que, aunque concluye la exposición, permanece el significado de esta experiencia de acercamiento entre las instituciones y la ciudadanía, que permitió a niñas, niños, jóvenes y personas adultas conocer las responsabilidades, la preparación y el compromiso de quienes trabajan diariamente por la seguridad, la soberanía y la integridad del territorio nacional.

Señaló que la fortaleza de las Fuerzas Armadas no reside únicamente en su disciplina, preparación y capacidad operativa, sino también en los valores de honor, lealtad, solidaridad y amor a la patria que distinguen a sus integrantes. Asimismo, reconoció a las familias del personal militar, cuyo respaldo y acompañamiento son fundamentales para el cumplimiento de sus responsabilidades.

El funcionario estatal subrayó que la coordinación entre instituciones y la confianza ciudadana son elementos esenciales para avanzar hacia mejores condiciones de seguridad, paz y bienestar. En este sentido, reiteró la disposición del Gobierno de Tamaulipas de continuar trabajando de manera respetuosa y coordinada con las instituciones federales, bajo el liderazgo del gobernador

Américo Villarreal Anaya, con el propósito de atender los desafíos de la entidad y contribuir al desarrollo de las familias tamaulipecas.

Por su parte, el General de Brigada de Estado Mayor José Fernando Vargas Delgado destacó que la exposición permitió compartir con la sociedad una muestra representativa de la vida militar, dar a conocer las misiones constitucionales de las Fuerzas Armadas y mostrar las capacidades operativas que se traducen en acciones al servicio de México.

Vargas Delgado señaló que la participación de más de 120 mil visitantes dio sentido a este esfuerzo de difusión y acercamiento social. Añadió que la interacción con las familias permitió fortalecer los vínculos con la ciudadanía, escuchar sus inquietudes y compartir los valores de disciplina, preparación, perseverancia y vocación de servicio que caracterizan a las instituciones militares.

Asimismo, reconoció al personal militar que participó en la organización y desarrollo de las actividades, por su dedicación y disposición para atender a las y los visitantes. Destacó que la confianza generada durante estas jornadas representa un compromiso para continuar desempeñando sus funciones con profesionalismo, responsabilidad y respeto.

A la ceremonia de clausura asistieron también la presidenta municipal de Tampico, Mónica Zacil Villarreal Anaya; el presidente municipal de Altamira, Armando Martínez Manríquez; y el presidente municipal de Ciudad Madero, Erasmo González Robledo, además de autoridades de los distintos órdenes de gobierno.

Con la clausura de esta exposición, el Gobierno de Tamaulipas refrenda su reconocimiento a las Fuerzas Armadas y su compromiso de mantener una relación institucional basada en el respeto, la colaboración y el trabajo conjunto en favor de las familias tamaulipecas.