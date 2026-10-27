Anuncia el rector Dámaso Anaya el programa oficial de la Feria del Libro UAT 2026

El rector detalló que la cartelera reunirá, del 31 de octubre al 8 de noviembre, a más de 22 casas editoriales y a reconocidas figuras de la literatura, la divulgación científica y la cultura pop en el Campus Tampico

Tampico, Tam.- 27 de octubre de 2026.- Al encabezar la presentación oficial del programa de la Feria del Libro UAT 2026, en el Campus Tampico, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, dio a conocer los pormenores de este encuentro que reafirma el compromiso institucional de posicionar a la lectura como un motor fundamental para transformar vidas, impulsar la educación y reconstruir el tejido social.

Durante el anuncio a los medios de comunicación, acompañado por el secretario de Vinculación de la UAT, Rogelio de Jesús Ramírez Flores e integrantes del comité organizador, el rector subrayó que la máxima casa de estudios del estado promueve un espacio abierto, gratuito e inclusivo para toda la sociedad tamaulipeca.

“Hemos redoblado los esfuerzos para traer cada vez más asistentes. Sin duda, esta es la feria más importante en Tamaulipas y nosotros nos sentimos muy contentos de que la Universidad pueda cooperar en ese sentido para que sea abierta al público”, expresó.

Anaya Alvarado informó que la fiesta de las letras se llevará a cabo del 31 de octubre al 8 de noviembre, en el Gimnasio Olímpico del Centro Universitario Sur, en un horario de 10:00 a. m. a 8:00 p. m., bajo el lema “Leer nos inspira. Leer nos transforma”.

Resaltó el crecimiento exponencial del encuentro literario, el cual ha reunido a más de 300 000 asistentes en sus recientes ediciones, gracias a una red de colaboración que suma a más de 12 municipios, 60 instituciones educativas y 22 casas editoriales por año.

“Este es un evento en el que queremos acercar los libros, la lectura, las artes y, en general, el conocimiento. Esto lo hemos logrado paso con paso, cada año hemos casi duplicado la cifra”, añadió.

El rector Dámaso Anaya detalló que la edición 2026 ofrecerá un total de 65 actividades, distribuidas en 29 muestras artísticas, 19 presentaciones de libros y 18 conferencias; además de la participación especial de los actores de doblaje Lalo Garza y Cristina Hernández; especialistas en divulgación científica como Rafa Carbajal y el Dr. Miguel Padilla; áreas infantiles y juveniles, espectáculos temáticos de Halloween, cosplay, exhibición de emprendedores; así como la Sala Café con Autor para impulsar el talento tamaulipeco e independiente.

En cuanto a las novedades editoriales, el titular de la UAT dio a conocer la variada cartelera de autores y obras que engalanarán el programa general, el cual iniciará el sábado, 31 de octubre, con Adrián Chávez y su libro Cómo mentir en internet; continuando el domingo, 1 de noviembre, con Leopoldo Mendívil (Secreto nazi); y el periodista J. Jesús Lemus (La guerra del litio).

Asimismo, destacó la participación el martes, 3 de noviembre, de Augusto Cruz (El árbitro); el miércoles, 4 de noviembre, de Valentina Luján (Ser feliz es para valientes); el jueves, 5 de noviembre, de Loretta Valle (Relaciones de riesgo) y Laura Baeza (Santita del agua clara); concluyendo el sábado, 7 de noviembre, con Jaime Alfonso Sandoval (Susy Fang: El caso del novio tóxico).

“Estamos muy contentos de que podemos compartir todos estos tipos de eventos con la ciudadanía en general y ¿qué es lo queremos? que los tamaulipecos lo hagan propio”.

“Queremos que la Universidad participe activamente y que no solamente fomentemos la lectura, sino también demos oportunidad a que cada vez más jóvenes vengan a este tipo de eventos, pero también que se lleven la cosquillita de ser a lo mejor escritores, de ser artistas, de ser youtuberos, de hacer alguna actividad social que pueda tener presencia y cierta relevancia, no solo en Tamaulipas, sino también en el país”.

El rector Dámaso Anaya Alvarado reiteró la invitación a toda la sociedad a apropiarse de esta fiesta del pensamiento, el diálogo y el encuentro familiar, reafirmando la misión de la UAT de mantenerse como un faro del conocimiento y del desarrollo cultural para la entidad.