Inició Secretaría de Marina Programa de Atención Médica en Soto la Marina en comunidades de difícil acceso

Soto La Marina, Tamaulipas. – La Secretaria de Marina a través de la Armada de México, en coordinación con autoridades de salud de los tres ordenes de gobierno, informa que hoy se Ilevó a cabo el inicio de la implementación del “Programa de Atención Medica de Primer Contacto en lugares de Difícil Acceso”, en su “Séptima Fase” “Litoral del Golfo”, a fin de llevar servicios de salud y Otros servicios básicos, a comunidades remotas y vulnerables en Soto La Marina, Tamaulipas, mismo que concluirá el próximo 15 de noviembre del actual.

Durante este programa, se desplegarán brigadas multidisciplinarias con 02 médicos, 02 enfermeros y 01 especialistas en psicología, Nutriología y Odontología, así como 02 Médicos, 02 enfermeros y 01 Veterinario por parte del Sector Salud, los cuales ofrecerán servicios gratuitos como: consulta general, laboratorio básico, platicas de salud preventiva y otros servicios de labor social, como corte de cabello, como parte del Plan Marina, buscando ser el primer punto de contacto para quienes no tienen fácil acceso a los servicios médicos.

Las comunidades que resultaron beneficiadas con dichos apoyos serán: En los Poblados de Las Enramadas, El Carrizo, Charco Largo, Verde Chico, La Peña, La Encarnación, La Zamorina y El Esmeril.

Cabe a destacar que, para lograr tales acciones y tener acercamiento con la población vulnerable en los lugares de difícil acceso, se desplegaran 03 Vehículos de Infantería de Marina, 01 Ambulancia; asimismo, se desplegaran 16 de elementos de Infantería de Marina, con el fin de brindar seguridad al personal medico y a la población que participo en este programa.

De esta manera, la Secretaria de Marina a través de la Armada de México, en coordinación con las autoridades de salud de los tres ordenes de gobierno, trabaja para brindar atención medica en lugares de difícil acceso, con el fin de ser el primer contacto en el cuidado de la salud de los habitantes del Estado de Tamaulipas