ANA LUISA GARCÍA G.

< Taddei en su camino al cadalso político

Guadalupe Taddei Zavala, hoy rumbo al cadalso político, asumió la presidencia del INE en abril de 2023, y en el siguiente año le tocó coordinar una de las jornadas electorales más grandes, donde fueron electos, la actual presidenta Claudia Sheinbaum, los diputados federales y senadores que hoy conforman el Congreso de la Unión, ocho gubernaturas, más el gobierno de la Cd. de México, 31 congresos locales, mil 580 ayuntamientos y 16 alcaldías de la CdMx. En esa elección del 2 de junio de 2024 se renovaron más de 20 mil titulares de diferentes cargos locales, federales y estatales.

Aunque la responsabilidad de la ex funcionaria electoral era federal, los últimos acontecimientos que ensombrecen su trayectoria, han puesto sobre la mesa de discusión, la legitimidad de algunos comicios estatales celebrados bajo su presidencia.

El sistema político manejó con habilidad mediática este tema, enfocándose únicamente al deslinde de responsabilidades por adjudicaciones directas, la revisión de sus declaraciones patrimoniales y de conflicto de interés, pero existen cuestionamientos sobre procedimientos y resultados electorales, caso específico el de Veracruz, donde ha estado bajo sombra de sospecha el triunfo de la zacatecana que tienen por gobernadora.

El tema estará dando mucho de qué hablar, por lo menos en la voz popular, dado que la señora Taddei sólo puede ser juzgada por los aspectos mencionados líneas arriba (los relacionados con el tema financiero) y no por el cumplimiento de su función de árbitro electoral. Estos aspectos que son abstractos, aunque primordiales, no tienen una sanción, y volverán a repetirse una y otra vez.

EN BUSCA DEL RELEVO PARA EL INE. – La Junta de Coordinación Política (Jucopo), sesionará a las 8 de la mañana de este martes 27 de octubre, para aprobar la convocatoria y proceder a nombrar al relevo en la presidencia del INE. De acuerdo al artículo 41 constitucional y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), el proceso de sucesión se divide en dos fases inmediatas: Una fase provisional y otra fase definitiva.

En el primer caso, el procedimiento interno es inmediato y se realiza mediante votación económica del Consejo General del INE, eligiendo a una de las o los consejeros vigentes para encabezar las sesiones. Mientras que, en el procedimiento definitivo, es desarrollado en la Cámara de Diputados, en un plazo de 4 a 5 semanas, se lanza una convocatoria para integrar un Comité Técnico de Evaluación y Elección del perfil definitivo por mayoría calificada.

No podemos dejar de mencionar, que éste, es un capítulo difícil de manejar para la presidenta Claudia Sheinbaun, dado que su elección se dio dentro del ejercicio de Guadalupe Taddei al frente del INE. La Fiscalía algo encontrará, poco o mucho, en el desempeño administrativo de la funcionaria, pero en su actuación como árbitro electoral es muy difícil medirlo, y lo más probable es que igual que la canción, “los mariachis callaron” en este interesante e importante capítulo de la historia política mexicana.

Por otra parte, habrá muchos silencios, porque averiguar el desempeño de la ex presidenta del INE más allá del manejo financiero, pondría en tela de duda la legitimidad de, ya lo dijimos, más de 20 mil funcionarios y representantes populares.

ASISTE EL GOBERNADOR AL I INFORME DEL CONGRESO LOCAL. – Durante la sesión pública y solemne del Congreso local de Tamaulipas, el gobernador Américo Villarreal Anaya, el gobernador del Estado evocó su convocatoria realizada el primero de octubre del 2022, en la que hizo “un llamado a la unidad, a la colaboración, a trabajar a favor de la gente y privilegiar la justicia social, tuvo eco”, dijo, hay resultados y gracias a todo ello, Tamaulipas está objetivamente mejor que antes.

El mandatario estatal asistió a la sesión pública y solemne, en la que el presidente de la Junta de Gobierno del Honorable Congreso del Estado, diputado Humberto Armando Prieto Herrera, rindió su primer informe de actividades legislativas.

En ese marco, Villarreal Anaya expresó: “En el lapso de estos dos años que corresponde al periodo de este informe, considero que hay pruebas fehacientes de que gracias a la colaboración que existe entre los Poderes de Tamaulipas y la participación de sus Ayuntamientos, hemos demostrado que el proyecto de cambio y transformación que propusimos se ha venido materializando y tiene condiciones históricas inmejorables”.

Asimismo, se refirió a la participación de este poder, y su contribución que “con un alto sentido del deber y congruencia, avalan el proyecto de transformación que conduce la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y demuestran con hechos y acciones que esta es la Casa del Pueblo y que está más abierta que nunca”.

ALCALDE GRANADOS IMPULSA MANTENIMIENTO DE ESCUELAS. – En Matamoros la primera autoridad del municipio, José Alberto Granados Fávila ha mostrado interés en contribuir en el mantenimiento de planteles escolares, es el caso del Jardín de Niños Margarita Maza de Juárez, donde su gobierno ha realizado diversos trabajos de remoción en aulas, la barda perimetral, rejas e instalaciones eléctricas, dotación de un tinaco y la limpieza de nueve equipos de aire acondicionado, sin costo para maestros ni padres de familia.

Es a través del programa FAISMUN, que se construye un comedor escolar y, por conducto del Sistema DIF Matamoros, los alumnos reciben los beneficios del Programa de Desayunos Escolares.

Además, el presidente municipal acaba de anunciar que el plantel recibirá 100 mil pesos en especie mediante el programa Regreso a Clases, para mejorar sus instalaciones y las condiciones educativas de los estudiantes. Así fue como, la directora, maestra Claudia Gabriela Serna Barrera, agradeció al alcalde y a su señora esposa, Anita de Granados su compromiso e interés en apoyar a la niñez y fortalecer la educación.