Hace historia el Congreso de Tamaulipas con su primer informe público de labores

Cd. Victoria, Tam.- 26 de octubre de 2026.- En sesión solemne, desde la Casa del Pueblo, la Legislatura 66 presentó un balance de sus primeros dos años de actividades, ante el gobernador Américo Villarreal Anaya y la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, Tania Gisela Contreras López.

Al presentar el informe, el presidente de la Junta de Gobierno, diputado Humberto Armando Prieto Herrera, destacó que rendir cuentas también implica que las instituciones expliquen a la gente qué han hecho, cuáles han sido sus resultados y qué falta por atender.

“Se tiene que rendir cuentas, debemos ser transparentes y debemos dar la cara a todas y todos los habitantes de nuestro Estado”, expresó al señalar que, aunque las diputadas y los diputados ya tenían la obligación de entregar informes individuales, no existía un ejercicio público en el que el Poder Legislativo expusiera de manera integral los resultados de su trabajo y de las distintas áreas que lo conforman.

Como parte del balance, informó que durante los dos primeros años se realizaron 634 reuniones de comisiones, se emitieron mil 371 dictámenes y se presentaron mil 761 iniciativas. Además, se celebraron 168 sesiones legislativas, en las que se resolvieron mil 909 asuntos de manera definitiva, cifras que, afirmó, reflejan el trabajo de las distintas fuerzas políticas.

En materia social, destacó las reformas relacionadas con la protección de las mujeres, la atención a víctimas, la búsqueda de personas desaparecidas, la salud mental, la educación y los derechos de niñas, niños y adolescentes. También mencionó las acciones legislativas en seguridad, justicia, medio ambiente, bienestar animal y protección de las personas adultas mayores.

El informe incluyó, además, el trabajo de fiscalización de las cuentas públicas, las acciones para fortalecer la transparencia y las mejoras realizadas en las instalaciones y el equipamiento del Congreso. A ello se suman las jornadas legislativas en distintos municipios, los programas que abren espacios de participación a jóvenes e infancias y la creación del Museo Legislativo para acercar a la ciudadanía a la historia parlamentaria de Tamaulipas.

En cuanto al fortalecimiento de la infraestructura, Prieto Herrera informó que se destinaron 18 millones de pesos a mejoras tecnológicas y físicas del Congreso, además de 15 millones de pesos, a través de la Secretaría de Obras Públicas estatal, para renovar el domo de la explanada.

Por su parte, el gobernador Américo Villarreal Anaya reconoció el trabajo realizado por la Legislatura 66 y destacó que la colaboración entre los poderes del Estado ha permitido avanzar en la transformación de Tamaulipas.

“Hoy podemos decir que Tamaulipas tiene en sus tres poderes realmente el poder del servicio al pueblo de Tamaulipas. Sí, somos los poderes, pero somos los poderes al servicio del pueblo tamaulipeco”.

Al cerrar su mensaje, Prieto Herrera reconoció el trabajo de las diputadas, los diputados y el personal del Congreso, y reiteró que el diálogo y la construcción de acuerdos son fundamentales para atender las necesidades de la población.

“Porque no se trata de responderle a foráneos… se trata de responderle a nuestra gente, la gente que nos tiene en esta Casa del Pueblo”, expresó, al subrayar que el compromiso de la Legislatura 66 es trabajar por Tamaulipas y por el futuro de las próximas generaciones