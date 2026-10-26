En Tamaulipas, los tres Poderes del Estado están al servicio del pueblo: AVA

-Asiste el gobernador al primer informe de actividades legislativas del Congreso

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 26 de 2026.- El gobernador Américo Villarreal Anaya afirmó que en Tamaulipas los tres Poderes del Estado están realmente al servicio del pueblo tamaulipeco, por lo que reiteró toda su disposición a seguir construyendo consensos y con ello allanar el camino hacia un futuro mejor en la entidad.

“El exhorto es entonces a reforzar el camino recorrido, a seguir la misma senda de la colaboración y a tener en nuestro horizonte y en nuestra conciencia el gran objetivo de la igualdad social, del bienestar general, de la plenitud de cada uno de nuestros derechos, y de la convivencia en una sociedad determinada a seguir unida en pos de la paz, la justicia y la prosperidad”, expresó.

Durante la sesión pública y solemne en la que el presidente de la Junta de Gobierno del Honorable Congreso del Estado, diputado Humberto Armando Prieto Herrera rindió el primer informe de actividades legislativas, el gobernador del Estado aseguró que aquella convocatoria que realizó el primero de octubre del 2022 , en la que hizo un llamado a la unidad, a la colaboración, a trabajar a favor de la gente y privilegiar la justicia social, tuvo eco, hay resultados y gracias a todo ello, Tamaulipas está objetivamente mejor que antes.

“En el lapso de estos dos años que corresponde al periodo de este informe, considero que hay pruebas fehacientes de que gracias a la colaboración que existe entre los Poderes de Tamaulipas y la participación de sus Ayuntamientos, hemos demostrado que el proyecto de cambio y transformación que propusimos se ha venido materializando y tiene condiciones históricas inmejorables”, expresó.

Agregó que Tamaulipas, desde su Congreso, ha participado y contribuido con un alto sentido del deber y congruencia, avalando el proyecto de transformación que conduce la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y demostrando con hechos y acciones que esta es la Casa del Pueblo y que está más abierta que nunca.

Ante la presencia también de la Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, Tania Contreras López y del presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Eliphaleth Gómez, el jefe del Ejecutivo destacó el trabajo de la 66 Legislatura que aprobó la reforma para renovar, fortalecer y democratizar el Poder Judicial del Estado, así como los avances sustantivos en materia de derechos humanos, víctimas y búsqueda de personas, y el fortalecimiento al derecho humano a la vivienda, en donde gracias a una serie de estos componentes, Tamaulipas es una de las entidades con mejores resultados.

“Hoy, en el marco de esta sesión solemne en la que se ha rendido este informe legislativo, reconozco que la colaboración entre poderes y la voluntad que compartimos de servir verdaderamente al pueblo, constituye un baluarte de estas condiciones históricas inmejorables a las que me refería al inicio de mi intervención, y que permiten que los resultados de nuestra transformación jueguen a nuestro favor”, indicó.

Al rendir el informe de actividades legislativas, el diputado Humberto Prieto reconoció en el gobernador Américo Villarreal Anaya una conducción comprometida con el bienestar de Tamaulipas y reiteró que desde el Poder Legislativo seguirán acompañando los proyectos que amplíen derechos y oportunidades, con respeto entre poderes y con la convicción humanista que pone a las personas como prioridad en la vida pública.

Destacó también la disposición del gobernador del Estado para que desde el inicio de su administración todos y cada una de las y los titulares de la secretarías de su gobierno se sometieran al escrutinio del Poder Legislativo, demostrando a todas y todos su voluntad de informar con total transparencia ante las y los tamaulipecos.

Aseguró que el Congreso del Estado ha privilegiado el diálogo institucional, la pluralidad y la corresponsabilidad entre fuerzas políticas por encima de la confrontación, consolidando a esta legislatura como un espacio de trabajo serio, incluyente y comprometido con fortalecer la confianza entre la sociedad y sus instituciones.

Expuso que durante los dos años de actividades legislativas, se han realizado 634 reuniones de comisiones en las que se han emitido 1,371 dictámenes y hasta septiembre del presente año, se han presentado 1,761 iniciativas; 168 sesiones legislativas, de las cuales 116 corresponden al Pleno y 52 a la Diputación Permanente y en ellas se resolvieron 1,909 asuntos de manera definitiva, además de que como parte del procedimiento de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso de Tamaulipas participó en el análisis y votación de 26 minutas federales.

El diputado Prieto Herrera reconoció también el apoyo del gobernador Américo Villarreal para que mediante una inversión de 15 millones de pesos, a través de la Secretaría de Obras Públicas, se llevara a cabo la renovación del domo de la explanada del Palacio Legislativo.