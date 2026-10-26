Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Carlos de Anda no convence y está manchado de azul

*Además no es humilde y no se junta con la chusma

El “azulado” -dizque- Arquitecto, Carlos de Anda Hernández nada mas no convence hablando de los resultados de la 4T y los cambios en la economía de las familias mexicanas, porque él mismo no lo siente y no lo ha vivido, pues de elitista, creído y altanero no lo bajan de eso allá en Nuevo Laredo, por lo que cada día se aleja más de la ciudadanía porque no convence y no sabe de “humanismo” en favor del pueblo, pues no se puede quitar su pasado cuando fue diputado local de mayoría relativa en la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Tamaulipas (2016-2019), representando al Distrito I de Nuevo Laredo bajo las siglas del Partido Acción Nacional (PAN).

Su periodo como legislador local coincidió directamente con el arranque del gobierno estatal del hoy prófugo de la justicia mexicana, “El Chompa de Res” de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, (Enemigo a morir de este Gobierno actual de transformación), quien asumió como gobernador de Tamaulipas en 2016.

Durante su gestión en el Congreso, De Anda Hernández formó parte del grupo parlamentario que respaldó las iniciativas y el paquete económico del entonces mandatario estatal panista. De triste memoria para los tamaulipecos por cierto.

Además sus padrinos políticos en nada le ayudan ya que también están manchados y ya quisieran ellos en ayudarse, pues están batallando también para convencer y limpiar su imagen.

Si recordamos muy bien el -dizque- Arqui, llegó con una mano adelante y otra atrás en el segundo periodo del ex alcalde Horacio Garza Garza y muy apenas le dieron chamba, pues traía las tripas chillando y al parecer no sabía nada de lo que había estudiado allá por España. Así que nada se olvida y todo está documentado. Vendrá más del tema en las próximas colaboraciones.

NOTAS CORTAS

1.- En Ciudad Victoria no hay que buscarle más y si por equidad de género es una mujer, pues ahí está Lorena Zapata Medina para una diputación local y quien reciba la confianza ciudadana y de la mayoría de los militantes de MORENA. Ella es la actual Secretaria de Bienestar Social municipal; la misma que ya se escucha por todos los sectores del municipio para este cargo de elección popular. Su labor en territorio la recomienda, gestionando apoyos y atendiendo de primera mano las necesidades del pueblo, por lo que no la pierda de vista a la hora de la decisión de los altos mandos de Morena.

2.- Y por si no lo sabe, aquí se lo decimos. MORENA eligió democráticamente a sus coordinadores y coordinadoras (17) y cada uno con sus perfiles. Los que encabezan la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional y con ello cerraron la primera etapa de su ruta hacia las elecciones de 2027. Lo importante aquí es que van 10 mujeres y 7 hombres, lo que quiere decir que, para el 2028 se jugaran solo 4 estados para la grande. O sea, serian 2 y 2 entre hombres y mujeres, y Tamaulipas pinta para que sea mujer la que siga al frente de la transformación. Al tiempo para comentar.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.