Concluye Programa de Mejoramiento Genético 2026 en la Feria Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 26 de 2026 .- Con siete eventos realizados y una inversión de 16 millones de pesos, la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura concluyó el Programa de Mejoramiento Genético 2026, con el último evento llevado a cabo en el marco de la Feria Tamaulipas 2026.

El Secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores, destacó la importancia de impulsar el mejoramiento genético del hato ganadero de Tamaulipas mediante la adquisición de ejemplares de alta calidad genética, a fin de fortalecer la productividad y competitividad de las unidades de producción pecuaria en la entidad.

Durante el último evento se ofertaron 180 sementales bovinos, 20 ovinos y 14 caprinos, provenientes de 29 ganaderías del estado, brindando a las y los productores pecuarios la oportunidad de acceder a ejemplares con características genéticas favorables para el desarrollo de sus hatos.

Como parte de los apoyos otorgados, las y los productores beneficiarios adquirieron los sementales con un subsidio del 50 por ciento, conforme a los requisitos establecidos en las Reglas de Operación del programa, lo que facilita el acceso a ejemplares de calidad y contribuye al fortalecimiento de la actividad ganadera.

Varela Flores dijo que las razas bovinas ofertadas fueron Beefmaster, Simbrah, Simmental, Brangus Rojo, Brangus Negro, Brahman, Suiz-Bu, Santa Gertrudis, Charolais y Charbray, reconocidas por sus características productivas y su aportación al mejoramiento genético de los hatos ganaderos.

A través de los siete eventos realizados durante 2026, el programa benefició a 536 productores pecuarios de 29 municipios de Tamaulipas, consolidándose como una estrategia de apoyo para impulsar la productividad y favorecer el desarrollo de las unidades de producción pecuaria.

De esta manera, el Gobierno de Tamaulipas, encabezado por Américo Villarreal Anaya, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, refrenda su compromiso con el fortalecimiento del sector pecuario, al promover el acceso a sementales de calidad genética y generar mejores condiciones para el crecimiento y la competitividad de la ganadería estatal.