Capacita TPT a nuevas secretarías en materia de transparencia y acceso a la información pública

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 26 de 2026.- Con el objetivo de fortalecer los conocimientos y promover el cumplimiento a las disposiciones normativas en materia de transparencia y acceso a la información pública, Transparencia para el Pueblo de Tamaulipas, órgano desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a cargo de Norma Angélica Pedraza Melo, impartió una capacitación dirigida a la Secretaría de las Mujeres, la Secretaría de Innovación e Inteligencia Digital y “Tamaulipas se Transforma, S.A. de C.V.”, empresa de participación estatal mayoritaria, con el tema “Sujetos Obligados y Obligaciones de Transparencia”.

Durante la capacitación se abordaron los conceptos fundamentales relacionados con los sujetos obligados, así como las responsabilidades y obligaciones que deben atender en materia de transparencia, de conformidad con el marco normativo aplicable, a fin de sensibilizar en la importancia de garantizar la publicación, actualización y disponibilidad de la información pública, para cumplir con el derecho de acceso a la información con las y los ciudadanos y con ello contribuir a la rendición de cuentas.

La capacitación estuvo a cargo de Dagoberto Alcalá Camacho, Director de Transparencia para el Pueblo de Tamaulipas, y Brenda González Soto, Jefa del Departamento de Transparencia, Portales y Capacitación.

Alcalá Camacho dijo que con estas acciones, Transparencia para el Pueblo de Tamaulipas promueve una cultura de transparencia, en beneficio de la sociedad tamaulipeca, alineados al Programa Estatal de Desarrollo del gobernador Américo Villarreal Anaya.