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Actualiza SABG a Órganos Internos de Control en vigilancia y fiscalización

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Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 26 de 2026.- La Coordinación de Órganos Internos de Control de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a cargo de Norma Angélica Pedraza Melo, capacitó a personal de los Órganos Internos de Control que se ubican en dependencias y entidades del Poder  Ejecutivo para dar  cumplimiento a sus atribuciones en la vigilancia,  fiscalización del gasto, prevención y disminución de presuntas faltas administrativas.

En la jornada participaron los maestros Fernando García Gómez y Guillermo González Cisneros, así como las contadoras públicas Cecilia Guadalupe Camarillo García y Erika Martínez Martínez, quienes compartieron actualizaciones en materia de los procedimientos de fiscalización, inspección y vigilancia, que desempeñan en las  dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.

En dicha sesión se abordaron temas como los programas de revisión de servicios personales, fortalecimiento de procedimientos de fiscalización, casos de éxito y el programa de supervisión a la actualización del Sistema Entrega Recepción de la Administración Pública.

Pedraza Melo dijo que con estas acciones la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno busca mejorar las competencias de su capital humano para mantener en condiciones óptimas los procesos administrativos que permiten contar con un gobierno al servicio del pueblo, como lo establece el Programa Estatal de Desarrollo de la administración  a cargo  del gobernador Américo Villarreal Anaya y el objetivo 16 de la agenda 2030, crear instituciones sólidas.

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