POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< PAN y Morena, en el momento crucial, elegir sus mejores cartas

El PAN se prepara para reconstruir el camino hacia el poder, que alguna vez tuvo en Tamaulipas con Francisco García Cabeza de Vaca; tiene plena conciencia de que buena parte de su fortaleza, puede estar en la selección de candidatos que no presenten opacidad financiera, por decir lo menos. De ahí que se propone revisar con acuciosidad, la capacidad y experiencia de los elementos con los que participe en los comicios de 2027, son los mejores atributos que puede presentar frente a su más fuerte competidor, Morena.

Candidatos sin mácula, sin sombra de sospecha y experimentados, esa es la fórmula que estará aplicando Gloria Elena Garza Jiménez, dirigente estatal de Acción Nacional para dar la batalla en las urnas el próximo año, pero cuya promoción inicia en enero, estamos a dos meses y 6 días en que se corra el telón.

En esta etapa de su proyecto electoral, Garza Jiménez declaró que hay apertura en su partido, para participar con candidatos externos, ciudadanos interesados en servir a la comunidad, siempre que cumplan con los requisitos antes expuestos y que son para militantes y externos.

Por su parte morena ha tenido interacciones hacia el interior del partido en esta etapa crucial, la de elegir sus cartas para la competencia electoral; en ese sentido el primer morenista de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, dijo que estará atento a la civilidad de los participantes en relación a esta condición política electoral que se está dando en este momento; hizo un llamado a la unidad y convocó a reflexionar, que no es descalificando a terceros como se logra una recepción social favorable.

También precisó, que la aprobación social se logra por una historia de vida, por una historia de servicio y tu actividad profesional y actividad como servidor público, en base a eso, sus planeamientos pueden estar logrando una recepción social favorable y no por descalificación a terceros.

TAMAULIPAS ANFITRIÓN EN CONGRESO DE ENERGÍA 2026. – La Expo Tampico es a partir de este 26 de octubre, sede del Congreso Internacional de Energía Tamaulipas 2026, será el punto de encuentro para el diálogo energético mundial, y contará con la participación de representantes diplomáticos de Suecia, Finlandia, Dinamarca, Austria y Noruega. El gobernador Américo Villarreal Anaya participará en el panel “Potencial Tecnológico de los Aliados Globales”.

Al frente de la anfitrionía en este acontecimiento, estará el secretario de Desarrollo Energético del Estado, Walter Julián Ángel Jiménez. Las actividades tendrán lugar del 27 al 29 de octubre, aunque la apertura inicia con un torneo de golf de bienvenida el día 26 de octubre en el Club Campestre Tampico. El evento reunirá a especialistas, dependencias federales y embajadores de cinco países con el fin de consolidar a la entidad como un referente en soberanía y transición tecnológica

Los ejes temáticos son: inversión sustentable, economía circular, transición energética, innovación tecnológica e hidrocarburos. Los invitados especiales son los embajadores de los países ya mencionados, mismos que han confirmado su asistencia.

GATTÁS PROMUEVE PREVENCIÓN CONTRA EL CÁNCER DE MAMA. – El Gobierno de Victoria impulsó la realización de un mega zumbatón, como parte de las actividades conmemorativas del Mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama. El evento se realizó en la explanada del Paseo Méndez promoviendo la prevención, la detección oportuna y la solidaridad con quienes enfrentan esta enfermedad.

Más de 300 mujeres participaron bajo el lema “Hazlo por ti”, todas ellas vestidas de rosa, se sumaron a esta actividad física y de convivencia para honrar a las mujeres que actualmente luchan contra el cáncer de mama, reconocer a quienes han logrado vencerlo y recordar con amor a aquellas que ya no están.

Lorena Zapata Medina, Secretaria de Bienestar Social del Municipio, en representación del alcalde Lalo Gattas, encabezó esta actividad y llamó a fortalecer la sensibilidad y conciencia social sobre la importancia de la prevención y la detección oportuna del cáncer.

EL V INFORME DEL DIF VICTORIA. – El próximo miércoles tendrá lugar la comparecencia de la presidenta del Patronato del Sistema DIF Victoria, acto que se realizará el próximo miércoles 28 de octubre, a las 18:00 horas, en el Teatro Amalia G. de Castillo Ledón, del Centro Cultural Tamaulipas. Ya circulan las invitaciones.

Será oportunidad, en el marco de este ejercicio de rendición de cuentas, que Lucy de Gattás haga un llamado a la unidad de las y los victorenses para seguir sumando esfuerzos, y reconocer el valor que tiene cada ciudadano desde el espacio en el que se desenvuelve para contribuir al bienestar y desarrollo de la capital tamaulipeca.

LA UAT PRESENTE EN LA FERIA TAMAULIPAS 2026.- En la Feria Tamaulipas 2026 que concluye este 26 de octubre, la Universidad Autónoma de Tamaulipas tuvo una importante participación, que cerró con broche de oro este domingo 25 de octubre con la presentación de su Ballet Folclórico y el Trio UATSTECO, luego de una agenda a lo largo de la semana en la que destacó la Rondalla de Tampico, el Musical Tempus, el Ballet Folklórico Infantil y Juvenil.

Estas actividades estuvieron presentándose durante tres horas diarias a partir del jueves para concluir este domingo. Además de las exposiciones diarias de las facultades, unidades académicas y preparatorias que de manera rotativa hicieron acto de presencia en el magno evento estatal. De esta manera la casa de estudios detalló al público sus actividades y programas académicos.

Felicidades a los universitarios por su gran esfuerzo en estos espectáculos que muestran la vocación cultural y artística de la comunidad UAT.