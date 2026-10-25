Fortalece Tamaulipas las oportunidades de empleo agrícola en Estados Unidos y Canadá

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 25 de 2026.- La vinculación laboral internacional abre nuevas oportunidades para trabajadores tamaulipecos del sector agrícola, mediante mecanismos de contratación formal que promueven la movilidad laboral segura, en concordancia con la política de bienestar y desarrollo impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Como parte de estas acciones, el subsecretario de Empleo y Productividad Laboral, Emmanuel Reséndez Gómez, encabezó la entrega de sobres de viaje a dos trabajadores que fueron contratados para laborar temporalmente en empresas agrícolas de Estados Unidos y Canadá, a través del Programa de Trabajadores Extranjeros Temporales (PTET).

La actividad se realizó en las oficinas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), con el propósito de brindar acompañamiento institucional a los trabajadores antes de su traslado a sus respectivos centros laborales.

Uno de los beneficiarios es originario de Tula y viajará a Florida, Estados Unidos, para incorporarse a la empresa Gargiulo, Inc., donde realizará labores de cosecha de tomate. El segundo trabajador, procedente de Bustamante, se integrará a Allegro Acres, Inc., en Ontario, Canadá, para desempeñarse en actividades agrícolas relacionadas con el cultivo de tomate en invernadero.

Ambos trabajadores fueron perfilados y postulados mediante las oficinas del Servicio Nacional de Empleo, tomando en cuenta su experiencia en el sector agrícola y los requerimientos de las empresas contratantes. Como parte del proceso, reciben la documentación correspondiente para cumplir con sus contratos y realizar sus traslados de manera legal.

La Directora General del Servicio Nacional de Empleo de Tamaulipas, Nallely Lara Monroy, participa en el impulso de estos mecanismos de vinculación, que permiten conectar a trabajadores locales con empleadores internacionales y facilitar el acceso a oportunidades laborales temporales bajo condiciones formales.

Con estas acciones, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social refrendó su compromiso de fortalecer la movilidad laboral, ampliar las alternativas de empleo para las y los tamaulipecos y promover procesos de contratación que respeten sus derechos laborales.