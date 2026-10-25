Fortalece la UAT su vinculación social junto al DIF Tamaulipas

Ciudad Madero, Tam.- 25 de octubre de 2026.- En consonancia con la visión humanista que impulsa el rector Dámaso Anaya Alvarado, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) sumó esfuerzos con el Sistema DIF Tamaulipas en la brigada de asistencia social “Transformando Familias”, reafirmando el compromiso de poner el conocimiento y las capacidades institucionales al servicio de la sociedad.

Durante la jornada, desarrollada en el campo de softbol Francisco Villa de Ciudad Madero, se destacó que la UAT mantiene una política de puertas abiertas y de acercamiento constante con los sectores más vulnerables, alineando las capacidades universitarias a las acciones de bienestar que promueve el Gobierno del Estado en el sur de la entidad.

A través del programa Familia UAT, la Universidad desplegó una amplia oferta de apoyos directos, entre los que destacaron la entrega de lentes graduados para personas con vista cansada, brigadas de orientación médica, así como asesoría fiscal y académica especializada.

En estas acciones participaron docentes y alumnos de la Facultad de Comercio y Administración Tampico, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Tampico, la Facultad de Medicina de Tampico y la Secretaría Académica de la UAT.

La brigada integró también servicios de atención médica, dental y nutricional, así como asesoría jurídica, atención integral para las mujeres y orientación educativa, entre otras prestaciones proporcionadas por el DIF Tamaulipas.

Con esta labor interinstitucional, la UAT fortalece la sinergia estratégica entre el Gobierno estatal, el Sistema DIF Tamaulipas y la comunidad universitaria, demostrando que la transformación educativa se traduce en beneficios tangibles y de alto impacto social para las familias tamaulipecas.