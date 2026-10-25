En Tamaulipas se han destinado 545 MDP en apoyos al sector ganadero:  Américo

-El mandatario estatal acudió al evento de Mejoramiento Genético, que forma parte de las actividades de la Feria Tamaulipas 2026

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 25 de 2026.- Durante los últimos cuatro años, el Gobierno del Estado ha destinado cerca de 545 millones de pesos en apoyo a diferentes rubros del área ganadera y pecuaria, expresó el gobernador Américo Villarreal Anaya quien refrendó su compromiso para seguir impulsando diversos proyectos del sector ganadero y que Tamaulipas se distinga como ejemplo nacional.

Al presidir este domingo el evento de Mejoramiento Genético, como parte de las actividades ganaderas en el marco de la Feria Tamaulipas 2026 y luego de la entrega de reconocimientos a ganadores de la muestra y exposición ganadera de las diferentes razas, el gobernador del Estado destacó el trabajo conjunto para cumplir los lineamientos de sanidad animal y poder mantener el estatus sanitario de exportación, gracias al control de la tuberculosis, la brucelosis bovina y la contención también de la plaga del gusano barrenador.

El mandatario tamaulipeco se refirió a una serie de proyectos que permitirán fortalecer esta actividad sustantiva para el desarrollo de la entidad, como la planta de alimentos balanceados, el fortalecimiento del rastro TIF que tiene la Universidad Autónoma de Tamaulipas, para incrementar sus plantas de refrigeración y el empacamiento de cortes de carne y también desarrollar en su momento el rastro TIF de pequeñas especies, para que los productores primarios tengan directamente la oportunidad de lograr un valor agregado que se le puede sumar a los productos cárnicos y que ese beneficio económico sea directamente para las y los productores.

“Seguiremos fortaleciendo esta condición, porque creemos en este sector, porque creemos que es un factor estratégico en el desarrollo de nuestra entidad y no debemos de perderlo de vista y mantener la atención en él por la vocación de nuestra entidad”, dijo.

Durante el evento en el Recinto Ferial, el presidente de la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas, José Guerrero Gamboa, hizo un reconocimiento al respaldo del gobernador Américo Villarreal para el programa de Mejoramiento Genético, pues tan solo en el evento de este domingo, dijo, se cuenta con un apoyo de más de 5 millones de pesos en beneficio de 180 productores pecuarios del estado.

Agregó que solamente en este concepto de adquisición de sementales, en lo que va de la actual administración se han destinado más de 80 millones de pesos, sin considerar el apoyo que se ha brindado en los conceptos de sanidad, extensionismo, infraestructura y en las acciones en contra de la erradicación del gusano barrenador en Tamaulipas.

“Señor gobernador, de parte del Consejo Directivo de la Unión Ganadera, que me honro en presidir y de la cual me siento muy orgulloso representando a la organización de productores más importante, más organizada y con más presencia en el estado, le damos las gracias por todo este apoyo que ha tenido con nosotros los productores de Tamaulipas”, mencionó.

Por su parte, Homero García de la Llata, Presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, indicó que gracias al esfuerzo que realiza el Gobierno del Estado habrá buenas noticias para el sector ganadero, ya que se trabaja para que muy pronto, a través del Senasica, se pueda abrir la frontera a la exportación de ganado tamaulipeco, gracias a su excelente calidad genética.

El Secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores, expuso que a lo largo del año se realizaron siete eventos de Mejoramiento Genético en diversas regiones del estado, atendiendo las indicaciones del gobernador Américo Villarreal para trabajar por un campo más ordenado productivo y con mayor capacidad de respuesta y avanzar también hacia una ganadería más eficiente, rentable y competitiva.

Durante el evento, el gobernador realizó un recorrido por el área de la exposición ganadera, así como por el stand de la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas y en los módulos de acuacultura, extensionismo pecuario y forestal, fomento pecuario y de la Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario, en donde apreció de cerca diversos proyectos y acciones que se llevan a cabo para el desarrollo y fortalecimiento del campo tamaulipeco.