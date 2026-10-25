Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Olga y Tania se perfilan para la recta final

*En México y Tamaulipas suena fuerte: Será mujer

*Los Honores a la Bandera de este lunes serán en el Polideportivo Victoria y los encabezará como de costumbre el gobernador AVA

Como dice el refrán: “Cuando el río suena, agua lleva”. Y en la conversación política sobre la sucesión de Tamaulipas en 2028, la posibilidad de que una mujer llegue a la gubernatura merece cada vez más atención. Desde esta columna, la apuesta es clara: Será mujer y dos perfiles se encaminan. A nuestro juicio, a disputar un lugar en la recta final: Olga Sosa Ruiz y Tania Gisela Contreras López. El orden de los factores no altera el producto, aunque seguramente en cada equipo tienen sus preferencias para acomodar los nombres. Las dos cuentan con trayectoria, experiencia y responsabilidades públicas que permiten considerarlas, perfiles idóneos para conducir los destinos de Tamaulipas.

Claro, una cosa es reunir condiciones y otra conseguir la candidatura. Todavía falta que el calendario haga su trabajo. Por un lado está Olga Sosa, quien conoce las urnas y también los escritorios, donde se toman decisiones, además le ha dado vuelta al estado muchas veces. Fue diputada local, diputada federal y secretaria del Trabajo durante la administración de Américo Villarreal Anaya. Hoy representa a Tamaulipas dignamente en el Senado de la República. Su recorrido combina experiencia legislativa, participación electoral y administración pública. (morena.senado.gob.mx) Olga tiene en el Senado una plataforma nacional y una agenda vinculada con temas importantes para el estado.

Desde la Comisión de Agricultura que preside ha reportado trabajos sobre desarrollo rural sustentable e inclusión en el campo; también ha sostenido encuentros relacionados con asuntos agrarios de Tamaulipas. Para una entidad donde el campo tiene tanto peso, son asuntos que dan materia para trabajar y construir interlocución. (olgasosa.mx, olgasosa.mx) Su desafío político será convertir esa trayectoria en confianza y ampliar su aceptación. Porque el currículum ayuda a conseguir una reunión, pero para conseguir el respaldo de la gente hay que escuchar, responder y regresar. La fotografía dura un momento; los pendientes suelen tener mejor memoria.

Del otro lado aparece la carismática Tania Contreras, quien también conoce lo que significa aparecer en una boleta y recibir el respaldo ciudadano. En la elección judicial de 2025 obtuvo 217 mil 488 votos, la mayor votación entre las candidaturas al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas. A su trayectoria jurídica e institucional se suma, por tanto, una experiencia electoral propia. (ietam.org.mx) Su carrera comprende responsabilidades en el Congreso del Estado, la autoridad electoral y la Consejería Jurídica del Ejecutivo; hoy encabeza el Poder Judicial de Tamaulipas. Su perfil oficial registra más de 25 años de servicio público y tres maestrías en distintas ramas del derecho. Es decir, tampoco llegó ayer a preguntar dónde quedaba la oficina. (pjetam.gob.mx)

Durante su gestión se presentaron “Consulta tu Expediente” y la Dirección de Atención Ciudadana y Vinculación Institucional, acciones orientadas a facilitar el acceso a la información judicial y la atención a quienes acuden a los tribunales. Son trabajos concretos sobre los cuales puede evaluarse su desempeño. (pjetam.gob.mx) Su reto, desde una perspectiva política, sería ampliar ese reconocimiento ciudadano y explicar cómo su experiencia puede contribuir a resolver las necesidades del estado. El respaldo de una elección es un antecedente relevante; conservar la confianza y sumar nuevas voluntades exige trabajo constante. En eso, ninguna trayectoria tiene permiso para echarse a dormir.

En pocas palabras, las dos tienen antecedentes profesionales dentro de la administración encabezada por Américo Villarreal Anaya: Olga desde la Secretaría del Trabajo y Tania desde la Consejería Jurídica. Ese vínculo está documentado y forma parte de sus respectivas trayectorias. (morena.senado.gob.mx, conatrib.org.mx) En esa historia de trabajo compartido, cabe leer un aprecio especial de Américo Villarreal por ambas. Rumbo a 2028, será importante la decisión que tome sobre a quién acompañar políticamente. No parece una tarea sencilla cuando se tienen dos perfiles con experiencia y cualidades propias. Por ahora, Olga y Tania tienen camino por recorrer y trabajo que mostrar; los tiempos irán poniendo cada cosa en su lugar.

Olga y Tania representan trayectorias diferentes, y ambas han recibido el voto ciudadano. Olga combina experiencia legislativa, electoral y de gobierno; Tania suma a su carrera jurídica e institucional el respaldo obtenido en la elección judicial. Las dos tienen experiencia que mostrar y elementos para estar en la conversación rumbo a 2028. Nuestra valoración es que ambas reúnen herramientas para encabezar una nueva etapa en Tamaulipas. La capacidad para sumar, ofrecer resultados y generar confianza terminará de poner a prueba esa posibilidad. Porque acompañantes para la fotografía siempre aparecen; construir una mayoría requiere bastante más que acomodarse en la primera fila. Por eso sostenemos que sus nombres tienen elementos para llegar a la recta final. Es una lectura política, no el anuncio de una candidatura ni la eliminación anticipada de otras figuras. Todavía habrá movimientos, acuerdos y más de alguno que, apenas escuche música, querrá sacar pareja.

La apuesta de esta columna queda sobre la mesa: Tamaulipas tendrá gobernadora. Olga Sosa y Tania Contreras, son dos perfiles que conviene seguir muy de cerca rumbo a 2028. “Cuando el río suena, agua lleva”. Nada más hay que mirar bien la corriente antes de asegurar en qué orilla va a desembocar.

NOTAS CORTAS

1.- Quieres participar en política, afíliate al PT, así viene invitando y sumando por todo Tamaulipas Cendy Robles, Comisionada Política Nacional de Asuntos Electorales de este instituto político en la entidad, donde tu voz cuenta, tu energía impulsa y, juntas y juntos, seguiremos construyendo un cambio verdadero. Por ello, ¡Afíliate al PT y sumemos esfuerzos!, agrega la petista.

2.- Y hablando del PT precisamente, este sábado 24 de octubre fue el cumpleaños de la talentosa Aurora “Boris” Rodríguez, quien se desempeña como coordinadora municipal de filiación del PT en Victoria y quien hace mancuerna con Cendy Robles sobre el mismo tema de referencia. Así que si usted conoce a Boris, aún es tiempo de felicitarla, por lo que desde este espacio de la columna, le enviamos un fraternal saludo por su día. Enhorabuena.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco