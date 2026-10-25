Destaca Américo coordinación con los 43 municipios y la Federación para el desarrollo de Tamaulipas

-Durante el programa Diálogos con Américo del Sistema Estatal de Radio y Televisión habló de su asistencia a los informes municipales

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 25 de 2026.- El ejercicio inédito para acompañar a las y los presidentes municipales en sus informes de gobierno, demostró que por encima de todo está Tamaulipas y que existe una armonía y trabajo coordinado para dar mejores resultados a la población, así como proyectos en marcha que con el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum permitirán sentar un precedente y una oportunidad para que futuros gobiernos puedan seguir alentando el bienestar y desarrollo que las y los tamaulipecos nos merecemos, afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Este domingo, durante el programa Diálogos con Américo, el gobernador hizo un repaso de las actividades durante la gira histórica en la que acompañó a las y los presidentes municipales y que dejó además un claro mensaje: el gobernador del estado puede estar presente en los 43 municipios y no hay una condición que limite el desplazamiento del Ejecutivo en ninguna parte de nuestro territorio.

“Anteriormente había municipios proscritos en donde algunos gobernantes nunca se aparecieron a lo largo de su administración”, dijo.

Recordó que en los 43 municipios siempre tuvo un recibimiento atento, hospitalario y cordial, “realmente nunca tuvimos una manifestación abierta de algún agravio, de alguna circunstancia que haya quedado pendiente de atender”, expresó.

“Que sepan y lo reitero que en la toma de decisiones que tenemos esta responsabilidad de tener desde el Palacio de Gobierno en Ciudad Victoria como sede del Poder Ejecutivo de nuestra entidad, los tenemos presentes y que buscamos de qué forma podemos priorizar y buscar tener mejores condiciones de bienestar y de vida para cada uno de nuestros habitantes buscando oportunidades de desarrollo sustentables, de un ingreso más digno y de mejores oportunidades para llevar recursos a los hogares tamaulipecos”, mencionó.

Agregó que las peticiones en los municipios fueron diversas, pero principalmente para mejorar las condiciones de las vías de comunicación estatales, puentes, mejorar caminos rurales, rehabilitar la infraestructura hidráulica para tener un buen abastecimiento y calidad del agua, mejores condiciones de la vialidad y servicios públicos o para reforzar las condiciones de seguridad.

En este sentido, destacó que el más reciente informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ubicó a Tamaulipas en el noveno lugar a nivel nacional como una de las entidades más seguras del país.

Durante la emisión dominical del programa que se transmite a través del Sistema Estatal de Radio y Televisión Tamaulipas, el gobernador Américo Villarreal se refirió también a los grandes avances que registra el estado en materia de infraestructura hospitalaria gracias al apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum, con la puesta en operaciones del Hospital General de Matamoros, del Hospital General de Madero y el nuevo Hospital General Regional del ISSSTE en Tampico, también totalmente equipado y operativo para el beneficio de los tamaulipecos y las tamaulipecas.

Aunado a ello, dijo, hay que destacar el equipamiento con que cuenta el Hospital Regional de Alta Especialidad en Ciudad Victoria con nueva tomografía, nueva resonancia magnética, siendo además uno de los dos que hay a nivel nacional que cuenta con Gamma Scan , que es un equipo mixto que hace tanto medicina nuclear, como tomografía al mismo tiempo para la detección cada vez más precisa y detallada de posibles hechos tumorales o de diagnóstico para poder recuperar la salud y tener un diagnóstico preciso en varios padecimientos.

Como parte del impulso al desarrollo del estado, Villarreal Anaya mencionó los proyectos para alentar la producción de energía que convertirán a Tamaulipas en el estado número uno del país, con las inversiones ya autorizadas en parques eólicos, líneas de conducción y la planta de ciclo combinado, además de otras obras que marcarán el futuro de la entidad como la tecnificación de los distritos de riego, las obras de infraestructura hidráulica, la creación de nuevos espacios educativos, el nuevo puente de Magueyes, en el municipio de Mainero, el puerto del Norte en Matamoros y la rehabilitación de todos los ejes carreteros de tipo federal y el esfuerzo que se hace también en las carreteras estatales para mejorar las vialidades.

De manera especial se refirió a la trascendental obra que representará para Tamaulipas la construcción del proyecto carretero Golfo del Norte, una supercarretera de 570 kilómetros de cuatro carriles y que va a posicionar a la entidad como un estado estratégico y de logística.

“Hay una gran oportunidad de condiciones logísticas que van a dejar un precedente y una oportunidad para que futuros gobiernos puedan seguir alentando y viendo la bonhomía y la rentabilidad para los pobladores de esta hermosa entidad para que siga teniendo desarrollo y fuentes sustentables y de buen salario”, finalizó.