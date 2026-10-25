Culmina con éxito la Copa Tamaulipas de Voleibol 2026

—152 equipos de Tamaulipas y San Luis Potosí participaron en la primera edición del torneo, que tuvo actividad en nueve sedes de Ciudad Victoria

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 25 de 2026.- Con una gran fiesta deportiva que reunió a 152 equipos y más de mil 400 atletas, concluyó la primera edición de la Copa Tamaulipas de Voleibol, informó el director general del Instituto del Deporte de Tamaulipas, Manuel Virués Lozano.

El titular del INDE Tamaulipas detalló que, la competencia se desarrolló durante tres días en nueve sedes de la capital del Estado.

“Estamos muy contentos por que tuvimos participación de clubes de diferentes municipios de Tamaulipas y un equipo invitado de San Luis Potosí”.

“Quiero agradecer de manera muy especial a la Asociación Estatal de Voleibol, a su presidente Vicente Reyes Ramírez, por todo el apoyo en la logística de esta gran fiesta, nos apoyaron con la elaboración de los roles de juego, la coordinación de árbitros y la operación de cada jornada. Sin su respaldo, este torneo no hubiera sido posible”, expresó.

El director informó que, según el reporte entregado por la Asociación, los resultados quedaron de la siguiente manera:

En Mini Voleibol femenil, las campeonas fueron Hormigas Fuego en Categoría A, Madero Mexicano en Categoría B y Panteras Peinaditas en Categoría C; en varonil, Tigres FCP en A, Panteras Jam Mini en B y Panteras Furiosos en C.

En Infantil Menor, Infinity 2013, Borreguitas San Fernando y Rebeldes 13 conquistaron los títulos femeniles; mientras que Warrior Black y Rebeldes hicieron lo propio en la rama varonil.

En Infantil Mayor, Infinity, Divinas y Princes Morado fueron campeonas en femenil, y Catanes Tamuín, Delfines Reynosa y Warriors S en varonil.

En Juvenil Menor, Madero AG, Linces RB y Hugoshis fueron las campeonas femeniles, mientras que Warriors, Halcones UAMVH y Vaqueros Mante conquistaron la rama varonil.

Finalmente, en Juvenil Mayor, Madero Mexicano, Club Elite y Leonas Madero fueron las campeonas femeniles, y Dragones y Leones los campeones varoniles.

Virués Lozano señaló que los tres primeros lugares de cada categoría y rama recibieron trofeos y medallas, además de balones y el peluche del Águila del INDE para los equipos campeones.

“Este torneo es resultado del gran impulso que nuestro gobernador Américo Villarreal Anaya le está dando al deporte tamaulipeco, y del respaldo permanente de la secretaria de Bienestar Social, la doctora Silvia Casas González, para generar más espacios donde nuestras niñas, niños y jóvenes puedan competir y desarrollarse”, finalizó.

De esta manera concluyó la primera edición de la Copa Tamaulipas de Voleibol 2026 que se convirtió en una auténtica fiesta llena de gran nivel en las canchas.

CLASIFICACIÓN FINAL OFICIAL

MINI VOLEIBOL

Femenil A: 1º Hormigas Fuego, 2º Princess Negro, 3º Leonas Madero.

Femenil B: 1º Madero Mexicano, 2º Divinas, 3º Rebeldes Mini.

Femenil C: 1º Panteras Peinaditas, 2º Fenix San Fdo, 3º Club Aztecas.

Varonil A: 1º Tigres FCP, 2º Leoncitos.

Varonil B: 1º Panteras Jam Mini, 2º Rebeldes.

Varonil C: 1º Panteras Furiosos.

INFANTIL MENOR

Femenil A: 1º Infinity 2013, 2º Hormigas Black, 3º Club Elite.

Femenil B: 1º Borreguitas San Fdo, 2º Reynosa Junior 2013, 3º Hunters Altamira.

Femenil C: 1º Rebeldes 13, 2º Cuerudas Little, 3º Tigers Mysylsport.

Varonil A: 1º Warrior Black, 2º Leones, 3º Dragones Golden.

Varonil B: 1º Rebeldes, 2º Raptor Tampiquito, 3º Catanes Tamuin.

INFANTIL MAYOR

Femenil A: 1º Infinity, 2º Madero Mexicano, 3º Princess Negro.

Femenil B: 1º Divinas, 2º Princess Rosa, 3º Panteras 11-12.

Femenil C: 1º Princes Morado, 2º Princess Blanco, 3º Cuerudas Teens.

Varonil A: 1º Catanes Tamuin, 2º Hunters Altamira, 3º CBTIS 73.

Varonil B: 1º Delfines Reynosa, 2º IMD Reynosa, 3º Rebeldes.

Varonil C: 1º Warriors S, 2º Panteras 11-12.

JUVENIL MENOR

Femenil A: 1º Madero AG, 2º Princess Negro, 3º Madero Mexicano.

Femenil B: 1º Linces RB, 2º Prepa Mante Femenil, 3º Coyotas.

Femenil C: 1º Hugoshis, 2º Tigers CBTIS 15 Mante, 3º Club Guerreras.

Varonil A: 1º Warriors, 2º IMD Reynosa, 3º Hunters Altamira.

Varonil B: 1º Halcones UAMVH, 2º Leones, 3º Club Santos Reynosa.

Varonil C: 1º Vaqueros Mante.

JUVENIL MAYOR

Femenil A: 1º Madero Mexicano, 2º Princess Negro, 3º Madero Mexicano.

Femenil B: 1º Club Elite, 2º Hugoshis.

Femenil C: 1º Leonas Madero, 2º Linces RB.

Varonil A: 1º Dragones, 2º Warriors Morado, 3º Matamoros Municipal.

Varonil B: 1º Leones, 2º Ravens, 3º Warrior Negro.