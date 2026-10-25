Convivencia familiar, recreación y gastronomía en stand de Turismo

Familias disfrutaron la muestra ofrecida por la dependencia del gobierno estatal y conocieron más de nuestro estado

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 25 de 2026.- Decenas de familias se dieron cita en el stand de la Secretaría de Turismo de Tamaulipas para convivir, divertirse y saborear la rica gastronomía del estado durante la Feria Tamaulipas 2026.

Benjamín Hernández Rodríguez, titular de la secretaría explicó que el espacio se convirtió en un punto de encuentro, donde visitantes de todas las edades pudieron conocer más del estado y degustar platillos típicos que representan la identidad culinaria de la región.

Doña Celia Cazares destacó la sabrosa gastronomía de nuestra tierra, sobre todo la del municipio de Hidalgo, conocida por su asado, donde ahora también se cuenta con la Virgen monumental, un atractivo más para el municipio.

Para doña Patricia López, la feria representa una excelente opción para reunir a la familia y convivir juntos, algo que cada vez se presenta con menos frecuencia en la vida cotidiana. “Aprovechamos para venir con la familia y aprovechar las muestras”.

Don Joaquín Fernández señaló que la feria no solo destaca por la atención que se brinda en el stand, sino también por los juegos que se ponen a disposición de los niños, unos son gratuitos.

“Aquí en el stand de Turismo, mientras los más pequeños se diviertan, los adultos disfrutan de una muestra gastronómica muy deliciosa”, dijo.

Por su parte, don Arturo Flores comentó con humor, que le falta estómago para probar todas las delicias de nuestro estado, pues las considera algo muy suculento, mientras que su hija Anita aseguró que los tacos están sabrosos.

La Secretaría de Turismo de Tamaulipas, no solo promueve los destinos turísticos del estado, las artesanías, la gastronomía, sino que también genera espacios de convivencia y disfrute para toda la comunidad.