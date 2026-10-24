Senadora Olga Sosa sostiene que las personas migrantes ni sus familias están solas

Mante, Tamaulipas.- La Senadora de la República, Olga Sosa Ruíz, encabezó junto al director del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes, Juan José Rodríguez Alvarado, un encuentro con familias con vínculo migrante en El Mante, en el que se presentó la Cartilla de los Derechos de las Personas Migrantes y la estrategia de identificar actas duplicadas.

En Tamaulipas se trabaja para atender las necesidades de la población migrante y fortalecer el orgullo e identidad de los connacionales, el compromiso es nunca dejarlos solos, desprotegidos ni desamparados, señaló la senadora Olga Sosa.

La cartilla, diseñada para las familias migrantes, proporciona información, orientación y acerca los servicios del gobierno del Estado de Tamaulipas a las familias de los connacionales que viven en el extranjero; particularmente en Estados Unidos.

“Este esfuerzo de la Cartilla de los Migrantes responde a la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a la voluntad del gobernador Américo Villarreal Anaya de informar los derechos de todas las personas, llevando a sus casas en un lenguaje accesible, sus derechos y asesoría jurídica general más números telefónicos para recibir asesoría personal”, enfatizó.

Frente a la presidenta municipal Patty Chío y familias migrantes, Olga Sosa destacó, que en los gobiernos de la cuarta transformación cambió sustancialmente la política migratoria, siguiendo los principios del humanismo mexicano, reconociendo el derecho humano a la migración, atendiendo causas y protegiendo derechos.

“Para nosotros, los migrantes son héroes y heroínas, y ante las adversidades a las que se enfrentan, sepan que no están solos”, indicó la congresista federal.

Sosa Ruíz destacó las acciones del gobierno de AMLO de bancarizar, así como el programa humanitario ante deportaciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, México te abraza.

“Sostengo, toda persona tiene derecho a una identidad, un acta de nacimiento, una licencia de conducir, son documentos importantes para las familias migrantes, otorgan identidad y pertenencia a una bandera, a una patria. Por eso, reconocemos los esfuerzos y avances en los más de 3 mil trámites de doble nacionalidad logrados por el Instituto Tamaulipeco para los Migrantes, así como los trámites de visado que van apermitir el reencuentro de las familias, con casi dos décadas de no estrecharse la mano y verse a los ojos”, indicó la senadora.

Desde el Senado Olga Sosa ha impulsado iniciativas a favor de los derechos de los menores no acompañados, exhortos para considerar una partida presupuestal que honre la memoria de migrantes que fallecen en el extranjero.

Durante su intervención, el director del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes, Juan José Rodríguez reconoció la iniciativa de la senadora Olga Sosa y reiteró el compromiso del gobierno estatal con la defensa de los derechos de los migrantes.

En este municipio 35 mil migrantes aportan a la economía con el envío de remesas que envían a sus familias.

Sostiene encuentro con PyMES

Como parte de su visita a este municipio, la senadora Olga Sosa encabezó un encuentro con pequeños y medianos empresarios para informar los alcances de la Ley de Economía Digital, aprobada recientemente.

La legisladora destacó que esta ley no elimina los pagos en efectivo; dio confianza a los propietarios de negocios al asegurar que “Nadie se va a quedar sin poder comprar, pagar o vender”. La ley impulsa la ampliación de la inclusión financiera, el acceso a créditos y reconoce una realidad: se han triplicado las transferencias y pagos por aplicación, y disminuido el uso de efectivo.

Lo que legislamos fueron reglas, un marco normativo, para garantizar la seguridad de los pagos digitales