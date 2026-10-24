Sabores y tradiciones de Tamaulipas se reúnen en la Feria Tamaulipas 2026

Municipios de las regiones norte, centro y sur compartieron su riqueza culinaria durante las muestras gastronómicas realizadas del 19 al 21 de octubre

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Octubre 24 de 2026.- Los sabores, recetas y tradiciones de las distintas regiones del estado se hicieron presentes en la Feria Tamaulipas 2026, a través de las muestras gastronómicas realizadas del 19 al 21 de octubre, donde los municipios compartieron con las familias visitantes una amplia variedad de platillos que forman parte de la identidad y el patrimonio culinario tamaulipeco.

La subsecretaria de la Pequeña y Mediana Empresa, Mariana Álvarez Quero, destacó que estas actividades permiten reconocer el trabajo de quienes mantienen vivas las recetas tradicionales y promover la riqueza gastronómica de los municipios, como parte de las acciones que impulsa el Gobierno del Estado bajo el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya, para fortalecer la identidad, la cultura y las tradiciones de Tamaulipas.

Durante la muestra de la Región Norte, los municipios presentaron especialidades como los tradicionales tacos estilo Matamoros, el cabrito y la carne asada de Nuevo Laredo, los guisos de Méndez, el asado de res de Cruillas y los platillos típicos de Reynosa, además de productos artesanales como el pan de polvo de Mier y la carne seca de Guerrero, que reflejan la tradición culinaria de la frontera tamaulipeca.

Por su parte, la Región Centro compartió una variedad de recetas representativas, entre ellas las gorditas tradicionales de Jaumave, el asado de puerco de Villagrán e Hidalgo, la barbacoa de Abasolo, el asado de boda de Güémez y el cabrito de San Carlos. También estuvieron presentes los sabores de Soto la Marina, San Nicolás, Miquihuana y Ciudad Victoria, con platillos que forman parte de las celebraciones y la cocina familiar de sus comunidades.

La Región Sur ofreció especialidades como la tradicional torta de la barda de Tampico, los mariscos y productos del mar de Altamira y Aldama, las enchiladas tultecas, los tamales de Ocampo, las gorditas y enchiladas de Palmillas, así como los platillos típicos de Bustamante y El Mante, mostrando la diversidad de ingredientes y preparaciones que distinguen a esta zona del estado.

Además de ofrecer una experiencia gastronómica a las familias, estas muestras representaron una oportunidad para dar visibilidad a los productos regionales, reconocer el trabajo de cocineras y cocineros tradicionales y fortalecer la promoción de los municipios a través de sus sabores, recetas y costumbres.

La Secretaría de Economía destacó que la Feria Tamaulipas 2026 continúa siendo un punto de encuentro para celebrar la riqueza cultural de los 43 municipios, donde la gastronomía, las tradiciones y el talento local forman parte de una fiesta que reúne a las familias y fortalece el orgullo de ser tamaulipecos.