Realizaron prácticas de gastronomía alumnos de la carrera de Preparación de Alimentos y Bebidas del CBTA 271

Importantes prácticas realizaron alumnos del Grupo 3BMTP de la Carrera de Preparación de Alimentos y Bebidas del CBTA 271 Soto la Marina, relacionados con la gastronomía de la cocina mexicana.

Bajo la asesoría del catedrático de la materia, los estudiantes elaboraron distintos platillos, como tamales, tacos, enchiladas, entomatadas y guisos varios, demostrando de esta manera la importancia de llevar la teoría a la práctica, que para ellos es más que importante porque la carrera puede servirles para el autoempleo y o bien participar en el área laboral.

También, alumnos de 5AMTA realizaron la elaboración de mazapán, como parte de sus prácticas del Módulo IV, fortaleciendo sus habilidades y conocimientos mediante la práctica, que en el CBTA 271 se trabaja Aprendiendo y creando.

La Lic. San Juanita Yareli Walle Banda, Directora del CBTA 271, dijo ante El Redactor, que de esta manera se prepara a los estudiantes dentro de la carrera que seleccionaron, puntualizando sobre la importancia que tiene para la institución a su cargo, que los egresados lleven las mejores herramientas, ya bien para seguir una carrera profesional o en su defecto ingresar al mercado laboral en base a los conocimientos adquiridos.