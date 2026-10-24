Locales

Realizaron prácticas de gastronomía alumnos de la carrera de Preparación de Alimentos y Bebidas del CBTA 271

1 hora ago
1 minuto de lectura

Importantes prácticas realizaron alumnos del Grupo 3BMTP de la Carrera de Preparación de Alimentos y Bebidas del CBTA 271 Soto la Marina, relacionados con la gastronomía de la cocina mexicana.

Bajo la asesoría del catedrático de la materia, los estudiantes elaboraron distintos platillos, como tamales, tacos, enchiladas, entomatadas y guisos varios, demostrando de esta manera la importancia de llevar la teoría a la práctica, que para ellos es más que importante porque la carrera puede servirles para el autoempleo y o bien participar en el área laboral.

También, alumnos de 5AMTA realizaron la elaboración de mazapán, como parte de sus prácticas del Módulo IV, fortaleciendo sus habilidades y conocimientos mediante la práctica, que en el CBTA 271 se trabaja Aprendiendo y creando.

La Lic. San Juanita Yareli Walle Banda, Directora del CBTA 271, dijo ante El Redactor, que de esta manera se prepara a los estudiantes dentro de la carrera que seleccionaron, puntualizando sobre la importancia que tiene para la institución a su cargo, que los egresados lleven las mejores herramientas, ya bien para seguir una carrera profesional o en su defecto ingresar al mercado laboral en base a los conocimientos adquiridos.

1 hora ago
1 minuto de lectura
Ver más

Artículos relacionados

Convoca INE a tramitar credencial de elector a jóvenes que cumplirán 18 años antes o el 6 de junio del 2027

1 hora ago

Inician el lunes 26 de octubre actividades por el 28 Aniversario de la fundación del COBAT 16

1 hora ago

Celebraron el 44 aniversario del Hospital Rural 80 IMSS-Bienestar

1 hora ago

Concluye este 25 de octubre el registro para la Pensión de Adultos Mayores y Mujeres Bienestar

1 hora ago
© Copyright 2026, Todos los derechos reservados  |  Director General: Profr. Humberto de la Garza González
Back to top button